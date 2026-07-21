A Copa do Mundo de 2026 chegou ao fim, no último final de semana, com a Espanha conquistando o título mais cobiçado do planeta bola. Mas o torneio deste ano mal terminou e as previsões a respeito da edição que vem, que será realizada em 2030, já começaram à vir a tona.

E a atual campeã é justamente a grande favorita a repetir o gesto de erguer a taça daqui a quatro anos. De acordo com a Kalshi, plataforma de mercado de previsão, cujo foco está voltado para apostas esportivas, a Fúria tem 17% de chances de comemorar o título novamente.

A França aparece logo na sequência, com 12,5%, enquanto a vice-campeã Argentina fecha o pódio com 8,5%. Além dos três países mais destacados, o Brasil ocupa a quarta posição do ranking, com 7,9% de chances, enquanto a Inglaterra tem 7,6% e figura em quinto lugar.

Se os espanhóis chegarão em 2030 com o mesmo favoritismo de hoje, isso só o tempo será capaz de dizer. Fato é que, atualmente, o selecionado vermelho é o time a ser batido entre seleções. A equipe comandada por Luís de la Fuente ostenta os troféus de campeã europeia e mundial e tem a escola de futebol de maior identidade dentre todas as nações.

Créditos: Instagram/Seleção Espanhola

Espanha sediará a Copa do Mundo de 2030

Um fator importante que precisa ser levado em consideração é que a Espanha será uma das sedes da próxima Copa, junto com Portugal e Marrocos. Além disso, a edição contará com partidas de abertura no Uruguai, na Argentina e no Paraguai, em homenagem ao centenário do torneio, que foi realizado pela primeira vez na América do Sul.

Sem dúvidas, o fato de jogar em casa será uma motivação a mais para os espanhóis buscarem o tricampeonato, sendo o segundo consecutivo. Ao que tudo indica, a final do certame será no Santiago Bernabéu, casa do Real Madrid.