Um país esquecido da América do Sul é, na verdade, uma força em expansão e deve crescer mais que China, Índia e Estados Unidos em 2026. Trata-se da Guiana, nação vizinha do Brasil, que deverá ter o maior crescimento do ano, segundo as previsões do Fundo Monetário Internacional (FMI) para a economia global.

A Guiana deve avançar 16,2%. Atrás do país sul-americano aparecem Etiópia, com 9,2%, e Guiné, com 8,7%. O FMI prevê um crescimento de 3,1% na economia global neste ano e 3,2% em 2027. A guerra no Oriente Médio fez a entidade reduzir as expectativas.

O país terá o maior orçamento público de sua história neste ano. Isso se deve, principalmente, às taxas cobradas pela exploração, de R$ 39 bilhões – um aumento de 12,7% em relação a 2025, e de 307% a mais desde 2021, segundo o governo.

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As autoridades esperam ver a economia não relacionada ao petróleo avançar 10,8%. O boom econômico aconteceu depois do início da exploração de petróleo em suas águas costeiras. Com a alta do petróleo no mercado internacional, a expectativa é que os ganhos sejam impulsionados.

Os recursos devem ser usados para desenvolver o país. Estão previstos investimentos de R$ 5 bilhões para a construção de estradas e pontes, incluindo uma nova ligação com o Brasil. Também haverá isenções fiscais para diversos setores, incluindo a agricultura, os móveis e a produção de joias.

Guiana vem desacelerando

Apesar dos dados mostrarem uma alta, a Guiana vive uma desaceleração em relação aos anos anteriores. Após crescimento de 63,3% em 2022, a nação vizinha registrou a seguinte sequência: 43,8% em 2023, 43,8% em 2024 e 19,3% em 2025.

O Brasil, por sua vez, tem uma perspectiva de crescimento em 2026 de 1,9% em 2026. Em 2027, a expectativa é de alta de 2%.