Uma grande intervenção avança em ritmo acelerado no interior paulista e já chama atenção por transformar a logística nacional. No entanto, o que mais surpreende é o impacto direto na capacidade de transporte, algo que deve mudar a dinâmica de escoamento de cargas em diferentes regiões do país.

O projeto em questão envolve a ampliação do canal da hidrovia Tietê-Paraná, justamente no trecho entre Buritama e Brejo Alegre. Com investimento de R$ 300 milhões, a obra já atingiu 97% de execução e tem entrega definitiva prevista para o final de julho.

Obra avança e entra na fase final

A última vistoria técnica foi realizada na última quarta-feira (15), marcando uma etapa decisiva antes da conclusão. O processo contou com a presença do Ministro de Portos e Aeroportos, Tomé Barros Monteiro Da Franca, que acompanhou de perto os trabalhos e participou da primeira detonação do dia.

Esse tipo de intervenção, aliás, foi repetido ao longo da ampliação do canal de Nova Avanhandava. Justamente por isso, o objetivo principal sempre foi aprofundar a calha do Rio Tietê e permitir a passagem de embarcações maiores, ampliando significativamente a eficiência do transporte.

Ao longo de 16 quilômetros, foram retirados cerca de 550 mil metros cúbicos de rochas. Até mesmo técnicas modernas, como o uso de plasma, foram aplicadas para fragmentação, garantindo mais precisão e reduzindo impactos ambientais durante a execução.

Créditos: Reprodução/TV TEM

Tecnologia e impacto ambiental controlado

A escolha por métodos mais avançados não aconteceu por acaso e trouxe benefícios importantes ao longo da obra. No entanto, o uso de plasma se destacou por gerar menos vibração, algo essencial para preservar a fauna e a flora ao redor da hidrovia.

Além disso, o aumento da largura e da profundidade do canal garante navegação mesmo em períodos de estiagem. Isso resolve um dos principais gargalos logísticos da região, justamente em momentos em que o nível da água costuma comprometer o transporte.

Outro ponto relevante foi a implantação de oito novos pontos de espera ao longo do trecho ampliado. Essas estruturas ajudam a organizar o fluxo de embarcações e reduzem o tempo de passagem em cerca de 30%, tornando a operação mais eficiente.

Créditos: Divulgação/DNIT

Capacidade triplicada e retomada estratégica

A hidrovia Tietê-Paraná já tem papel fundamental no transporte de cargas como milho, soja, fertilizantes e insumos industriais. Atualmente, cerca de dois milhões e meio de toneladas passam pelo canal anualmente, número que deve saltar para até sete milhões após a conclusão.

Esse avanço representa, justamente, uma transformação significativa na logística nacional. Até mesmo regiões produtoras mais distantes devem sentir os efeitos positivos, com maior integração e redução de custos no transporte.

Vale lembrar que as obras ficaram paralisadas desde 2019 e só foram retomadas em 2023 pelo Governo de São Paulo. A interrupção ocorreu, principalmente, por causa da crise hídrica registrada entre 2021 e 2022, que impactou diretamente o andamento do projeto.

Com a conclusão próxima, a expectativa é fortalecer a ligação entre regiões produtoras e o Porto de Santos. No entanto, o impacto não deve se limitar ao estado paulista, beneficiando também outras áreas do país que dependem desse corredor logístico estratégico.