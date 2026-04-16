A movimentação nos bastidores do futebol brasileiro começa a ganhar intensidade conforme a temporada avança. No entanto, alguns clubes já demonstram preocupação com o desempenho inicial e passam a avaliar mudanças importantes para evitar um cenário ainda mais delicado nos próximos meses.

É justamente nesse contexto que o Santos surge atento ao mercado e analisa a contratação do atacante português Ronaldo Tavares. A possível chegada do jogador atende a um pedido do técnico Cuca, que busca alternativas para o setor ofensivo e poder atuar ao lado de Neymar.

Créditos: Raul Baretta/Santos

Disputa promete movimentar a janela

O interesse no centroavante não é exclusivo e deve provocar uma disputa direta entre clubes da elite. Além do Santos, Internacional e Atlético Mineiro também acompanham de perto a situação do jogador e podem avançar nas negociações.

Ronaldo Tavares vive um momento de destaque na temporada de 2026 e chama atenção pelos números expressivos. Até aqui, o atacante soma 12 gols em 15 partidas, desempenho que o coloca entre os principais nomes da Série B e reforça o interesse de equipes da Série A.

A concorrência direta tende a dificultar qualquer avanço rápido nas tratativas. Justamente por isso, o cenário aponta para uma disputa intensa na próxima janela, com os clubes avaliando o melhor momento para apresentar propostas oficiais

Valor definido e negociação em aberto

Apesar do interesse crescente, a negociação envolve cifras consideradas relevantes para um atleta da segunda divisão. O Athletic, atual clube do jogador, aceita negociar, mas estabeleceu um valor considerado alto para liberar o artilheiro.

A pedida gira em torno de 3 milhões de euros, o que corresponde a cerca de R$ 18 milhões na cotação atual. No entanto, mesmo com o valor elevado, existe a percepção de que o investimento pode ser justificável diante do mercado inflacionado.

Internamente, o Santos avalia que o custo ainda pode ser considerado abaixo de outros atacantes disponíveis. Até mesmo por isso, o nome de Ronaldo Tavares ganha força como uma alternativa viável dentro do planejamento para a sequência da temporada.

Créditos: Divulgação/Athletic

Características agradam e reforçam interesse

O perfil do atacante português é um dos pontos que mais agradam à comissão técnica. Com 1,94 m de altura, ele possui características de centroavante de referência, mas chama atenção justamente por aliar força física com velocidade e explosão.

Essa combinação é vista como um diferencial importante dentro do elenco. A avaliação é de que o jogador pode oferecer novas alternativas táticas e até mesmo atuar ao lado de Neymar, ampliando as opções ofensivas.

Outro fator que facilita uma possível negociação envolve o regulamento do futebol brasileiro. Por atuar na Série B, Ronaldo Tavares não enfrenta restrições de partidas disputadas na Série A, podendo ser inscrito normalmente por qualquer clube da elite.

Diante desse cenário, o Santos acompanha atentamente os desdobramentos e tenta se posicionar à frente dos concorrentes. No entanto, a disputa promete ser acirrada e exige estratégia para evitar perder espaço na negociação.

Até mesmo o momento vivido pelo clube reforça a necessidade de agir com rapidez no mercado. A busca por reforços se torna essencial para mudar o rumo da temporada e afastar o sinal de alerta que já preocupa nos bastidores.