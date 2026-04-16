O movimento aéreo global voltou a chamar atenção recentemente, justamente por revelar números que impressionam até mesmo quem acompanha o setor de perto. Em meio a bilhões de passageiros circulando pelo mundo, alguns terminais concentram uma fatia significativa desse fluxo, o que ajuda a dimensionar o tamanho da aviação comercial atual.

No entanto, os dados mais recentes da Airports Council International mostram com clareza quem domina esse cenário, e a liderança segue nas mãos do Aeroporto de Atlanta. O terminal norte-americano, que funciona como principal hub da Delta Air Lines, permanece no topo do ranking mundial de passageiros.

Liderança global segue concentrada

De acordo com o levantamento, o ranking considera passageiros embarcados e desembarcados, contando conexões apenas uma vez, o que torna a medição mais precisa. Ainda assim, os números continuam gigantescos, refletindo um total estimado de 9,8 bilhões de viajantes passando por aeroportos ao redor do mundo.

Justamente por isso, os 10 aeroportos mais movimentados concentram cerca de 9% de todo esse volume global, um dado que reforça a concentração do tráfego em poucos grandes hubs. Mesmo com mudanças ao longo dos anos, Atlanta segue firme na liderança, mantendo uma posição consolidada no cenário internacional.

Enquanto isso, outros aeroportos também ganham destaque por diferentes motivos, como o Aeroporto de Chicago, que lidera em número de movimentos de aeronaves. Já o Aeroporto de Dubai permanece na segunda colocação em passageiros, embora exista expectativa de queda futura por conta de impactos geopolíticos.

Créditos: Wikimedia Commons (Atlanta)

Brasil lidera na América Latina, mas fica distante do topo

No cenário latino-americano, o Brasil aparece com protagonismo, ainda que distante dos líderes globais. O Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos retomou o posto de mais movimentado da região, com 47,1 milhões de passageiros em 2025.

O número supera outros grandes terminais da América Latina, como o Aeroporto de Bogotá, que registrou 45,4 milhões de passageiros, e o Aeroporto da Cidade do México, com 43,6 milhões.

No entanto, mesmo com esse desempenho relevante, o volume brasileiro ainda fica muito abaixo dos líderes mundiais. Segundo os dados, o total registrado em Guarulhos é praticamente 50% menor do que a média observada entre os dez aeroportos mais movimentados do planeta.

Número de furtos no Aeroporto de Guarulhos chama atenção

A movimentação intensa no Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos também trouxe outro tipo de preocupação, justamente ligada à segurança de passageiros. O terminal registrou uma média de quatro furtos por dia em 2025, evidenciando um problema que vem crescendo de forma constante.

Até mesmo nos primeiros meses de 2026, os números já indicam piora, com avanço de aproximadamente 18% nas ocorrências. Esse aumento reforça uma tendência observada recentemente, já que em 2025 o crescimento havia sido de 22% em relação ao ano anterior.

Créditos: Wikimedia Commons (Guarulhos)

A Polícia Civil de São Paulo tem utilizado câmeras de monitoramento para acompanhar suspeitos dentro do aeroporto. Em alguns casos, as imagens são registradas com tantos detalhes que as autoridades conseguem identificar o momento exato em que o crime acontece.

Justamente por isso, a vigilância passou a ser uma das principais ferramentas no combate aos furtos dentro do terminal. Ainda assim, o aumento das ocorrências mostra que o desafio continua grande, especialmente diante do alto fluxo de passageiros circulando diariamente.

Esse cenário chama atenção porque ocorre justamente no aeroporto mais movimentado do país, que já lida com números expressivos de viajantes. A combinação entre grande circulação e aumento de furtos reforça a necessidade de medidas constantes para conter esse tipo de crime.