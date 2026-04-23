O Palmeiras pode aplicar mais um chapéu histórico no São Paulo e fechar com zagueiro para a sequência da temporada de 2026. Isso porque o Verdão entrou na jogada por Alexander Barboza, do Botafogo, antes apontado como possível reforço do Tricolor.

Segundo o jornalista César Luis Merlo, do UOL Esporte, especialista em assuntos do mercado da bola sul-americano, a diretoria alviverde tem negociações avançadas para contar com o defensor no meio do ano. O atleta tem vínculo só até dezembro e a partir de julho pode assinar um pré-contrato.

Para tê-lo já na próxima janela, o Palestra negocia uma antecipação da liberação junto ao Botafogo. As conversas entre as direções estão em curso, assim como com o Oller Group, responsável por administrar a carreira do jogador argentino. As tratativas estão em estágio avançado e o martelo pode ser batido em breve.

Créditos: Vítor Silva/Botafogo

Se isso acontecer, provocará um impacto e tanto do outro lado do Choque-Rei. Há poucos dias, a cúpula são-paulina abriu conversas para tentar contar com o zagueiro de 31 anos de idade. Ele é visto como nome ideal para substituir Robert Arboleda, que deve rescindir com o clube em breve e ficar livre no mercado.

Palmeiras muda de plano

Até a possibilidade de Barboza pintar no horizonte, o foco do Verde estava voltado para Nino. O ex-Fluminense, que atualmente veste a camisa do Zenit, da Rússia, vinha sendo apontado como prioridade do clube na janela do meio do ano.

Com a possível chegada do argentino ao Allianz Parque, Leila Pereira e companhia devem desistir do plano anterior. De toda maneira, as movimentações deixam claras as intenções de fortalecer o plantel com mais um zagueiro.

A saída de Micael, no começo da temporada, deixou uma lacuna a ser preenchida. É um desejo do técnico Abel Ferreira contar com mais uma peça da posição.