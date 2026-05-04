A disputa pelas seleções com mais medalhas em Copas do Mundo traz um dado que chama atenção, justamente porque o Brasil, dono de cinco títulos, não aparece na liderança geral desse ranking. No entanto, o levantamento considera não apenas conquistas, mas também vice-campeonatos e terceiros lugares, o que muda completamente a ordem tradicional que muitos imaginam.

Ao observar esse cenário mais amplo, a seleção brasileira segue como uma das mais vitoriosas da história, até mesmo com campanhas marcantes em diferentes edições. Ainda assim, quando se soma o total de pódios, o país fica atrás de outra potência do futebol mundial, o que reforça como a regularidade também pesa nesse tipo de análise.

Alemanha lidera ranking de medalhas

A liderança nesse ranking pertence à Alemanha, que acumula um total de 12 medalhas em Copas do Mundo. Esse número é formado por quatro títulos, quatro vice-campeonatos e quatro terceiros lugares, mostrando uma consistência histórica que vai além das conquistas finais.

Logo atrás aparece o Brasil, com nove medalhas somadas ao longo das edições do torneio. A campanha brasileira reúne cinco títulos, dois vices e dois bronzes, o que reforça o protagonismo da equipe, mesmo sem ocupar o topo geral da lista.

Na sequência, a Itália soma sete medalhas, com quatro títulos, dois vice-campeonatos e um terceiro lugar. Esse desempenho coloca os italianos entre os mais tradicionais do torneio, justamente pela capacidade de chegar longe em diferentes gerações.

Protagonismo brasileiro

Mesmo fora da liderança em número total de medalhas, o Brasil segue como referência quando o assunto é conquista de títulos. Afinal, os cinco troféus conquistados ao longo da história ainda colocam a seleção como a maior campeã do torneio, o que mantém o peso da camisa em evidência.

No entanto, ao analisar o ranking completo, fica claro que outras seleções conseguiram maior regularidade em pódios, até mesmo sem superar os brasileiros em títulos. Esse detalhe explica por que o país aparece atrás no levantamento geral, mesmo com campanhas tão marcantes.

Além disso, seleções como a Argentina e a França também se destacam com seis medalhas cada. Os argentinos somam três títulos e três vice-campeonatos, enquanto os franceses têm dois títulos, dois vices e dois terceiros lugares.

Créditos: Divulgação/GES

Lista lista mostra equilíbrio na disputa

Outras equipes também aparecem na lista, mostrando um equilíbrio interessante entre diferentes países no cenário mundial. A Holanda, por exemplo, soma três medalhas, todas como vice-campeã, evidenciando campanhas fortes mesmo sem títulos.

Já a Suécia aparece com três medalhas, sendo um vice e dois terceiros lugares, enquanto a Croácia também soma três, com um vice e dois bronzes. Esses números mostram como diferentes seleções conseguiram alcançar destaque em momentos distintos.

Alemanha: 12 (4 títulos, 4 vices, 4 bronzes)

Brasil: 9 (5 títulos, 2 vices, 2 bronzes)

Itália: 7 (4 títulos, 2 vices, 1 bronze)

Argentina: 6 (3 títulos, 3 vices)

França: 6 (2 títulos, 2 vices, 2 bronzes)

Holanda: 3 (3 vices)

Suécia: 3 (1 vice, 2 bronzes)

Croácia: 3 (1 vice, 2 bronzes)

Dessa forma, o ranking deixa claro que levantar a taça é apenas parte da história, justamente porque a frequência em chegar entre os melhores também define o peso de cada seleção. Ainda assim, o Brasil segue como um dos maiores símbolos das Copas, mantendo sua relevância mesmo sem liderar esse recorte específico.