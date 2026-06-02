O Palmeiras planeja realizar duas vendas nesta janela de transferências do meio do ano, a segunda da temporada 2026. Além de mais reforços para qualificar o elenco comandado por Abel Ferreira, o clube paulista pretende colocar dinheiro nos cofres com as saídas de duas Crias da Academia: Luighi e Naves.

Destaque nas categorias de base, o atacante Luighi ainda não conseguiu se firmar no time de cima. Inclusive, o rendimento abaixo do esperado apresentado até aqui rende críticas por parte da torcida que canta e vibra. Diante desse cenário, a diretoria alviverde quer aproveitar para lucrar com o garoto de 20 anos.

Ainda não chegaram propostas concretas, mas a intenção é não dificultar uma saída caso ofertas sejam colocadas na mesa até setembro, quando chegará ao fim o período de contratações. Trata-se de uma postura semelhante ao caso de Naves, que retorna de empréstimo do Alverca, de Portugal.

Embora tenha se destacado na equipe lusitana, a opção de compra não foi exercida e o zagueiro está à disposição do Verdão. Como não há perspectiva para que o atleta seja incorporado ao plantel, tudo caminha para uma nova saída, seja por empréstimo novamente ou em definitivo.

Créditos: Cesar Greco/Palmeiras

Palmeiras quer segurar 2 peças importantes

Se por um lado o Palestra deseja vender dois de seus ativos, por outro o clube quer fazer todos os esforços possíveis para segurar dois destaques do time até o fim do ano. São eles os atacantes Flaco López e Allan.

Atual líder do Brasileirão e classificado para as oitavas de final da Copa Libertadores, a equipe alviverde quer contar com seus principais nomes na busca pelos títulos que escaparam na temporada passada.

Ambos só serão negociados se chegarem propostas irrecusáveis. Tanto Flaco quanto Allan estão em ascensão e despertam o interesse de diferentes mercados, sendo o mais atrativo deles o europeu.