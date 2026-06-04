Uma pasta de dente feita com cabelo humano pode ser uma solução sustentável e eficaz de proteger e reparar dentes danificados. Pelo menos é isso o que indica um novo estudo sobre o tema, feito por cientistas do King’s College London e publicado na revista científica Advanced Healthcare Materials.

Os pesquisadores descobriram que a queratina, proteína encontrada no cabelo, na pele e na lã, pode reparar o esmalte dentário e prevenir os estágios iniciais da cárie. A queratina produz uma camada protetora que imita a estrutura e a função do esmalte natural quando entra em contato com os minerais da saliva.

Créditos: Freepik

Quando a queratina é aplicada à superfície do dente e entra em contato com os minerais naturais presentes na saliva, ela forma uma estrutura cristalina organizada que simula a estrutura e a função do esmalte natural. Essa estrutura, com o tempo, continua a atrair íons de cálcio e fosfato, levando ao crescimento de uma camada protetora parecida com a do esmalte ao redor do dente.

Em suma, a queratina forma uma densa camada mineral que protege o dente e sela os canais nervosos expostos que causam sensibilidade. Assim, oferece alívio estrutural e sintomático. Um avanço significativo na odontologia regenerativa, como destaca a pesquisadora de doutorado no King’s College London e primeira autora do estudo.

“A queratina oferece uma alternativa transformadora aos tratamentos odontológicos atuais. Além de ser obtida de forma sustentável a partir de resíduos biológicos, como cabelo e pele, também elimina a necessidade de resinas plásticas tradicionais, comumente usadas em odontologia restauradora, que são tóxicas e menos duráveis. A queratina também parece muito mais natural do que esses tratamentos, pois pode se aproximar mais da cor do dente original”, disse a cientista.

Biotecnologia representa grande avanço

De acordo com Sherif Elsharkawy, autor sênior e consultor em prótese dentária no King’s College London, exaltou a “era da biotecnologia”, que, segundo ele, representa um avanço “empolgante” na nossa história.

“Estamos entrando em uma era empolgante, em que a biotecnologia nos permite não apenas tratar sintomas, mas também restaurar a função biológica usando os próprios materiais do corpo. Com mais desenvolvimento e as parcerias certas com a indústria, em breve poderemos obter sorrisos mais fortes e saudáveis a partir de algo tão simples como um corte de cabelo”, declarou Elsharkawy.