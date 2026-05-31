A Caixa Econômica Federal anunciou a antecipação do pagamento da terceira etapa de valores desbloqueados do saque-aniversário do FGTS, programado para esta segunda-feira, 25.

Essa decisão surpreendeu muitos trabalhadores, que relataram a chegada do dinheiro antes do esperado. O pagamento, que ganhou a denominação de “PIX misterioso” nas redes sociais, estava inicialmente previsto para começar no dia seguinte.

A medida da Caixa deve mobilizar um total de R$ 8,5 bilhões, beneficiando aproximadamente 10,5 milhões de pessoas. Os recursos são destinados a trabalhadores que escolheram a modalidade de saque-aniversário e foram demitidos entre 2020 e 2025.

Detalhes do crédito

O crédito dos valores ocorre após a incorporação da rentabilidade mensal do FGTS, que inclui juros e atualização monetária. Para aqueles que não possuem conta cadastrada, a Caixa disponibiliza alternativas para realizar o saque.

Os beneficiários poderão acessar os recursos em agências, lotéricas e terminais de autoatendimento até 1º de junho. Essa flexibilidade é importante para garantir que todos possam acessar os valores de forma prática.

Os trabalhadores têm a opção de consultar o valor a receber através do aplicativo FGTS, que oferece informações detalhadas sobre os créditos disponíveis. Essa ferramenta é essencial para que os beneficiários se mantenham informados e possam planejar o uso dos recursos que receberão.

A transparência nas informações é uma parte fundamental do processo, permitindo que os trabalhadores façam um planejamento financeiro adequado. Os trabalhadores nascidos em junho que optaram pelo saque-aniversário deverão aguardar até 1º de junho para receber os valores previstos.

Isso ocorrerá após o pagamento da parcela ou repasse às instituições financeiras conforme o calendário regular. Essa organização no cronograma de pagamentos ajuda a evitar confusões e garante que os recursos sejam distribuídos de maneira ordenada.