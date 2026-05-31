Os trabalhadores brasileiros têm diversas opções para utilizar o saldo do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Cada uma oferece uma maneira prática de acessar os recursos disponíveis no fundo, ajudando os trabalhadores a lidar com suas finanças de maneira mais eficaz.

Renegociação de dívidas

Uma das maneiras de utilizar o FGTS é para a renegociação de dívidas, especialmente por meio do Programa Desenrola. Os trabalhadores podem usar até 20% do saldo do FGTS ou até R$ 1.000, prevalecendo o maior valor, para quitar ou amortizar débitos. Isso inclui dívidas de cartão de crédito e cheque especial, facilitando a recuperação financeira dos beneficiários.

Compra da casa própria

Outra forma de utilização do FGTS é para a compra da casa própria. O saldo do fundo pode ser empregado para pagar parte do valor de entrada de um imóvel, o que pode facilitar a aprovação do financiamento.

Amortização de financiamento habitacional

Os trabalhadores que já possuem um imóvel financiado pelo Sistema Financeiro de Habitação (SFH) podem usar o saldo do FGTS para amortizar o financiamento. Essa opção permite abater o valor da dívida ou reduzir o prazo de pagamento, proporcionando uma gestão mais eficiente das obrigações financeiras relacionadas à habitação.

Pagamento de parcelas da casa própria

Em momentos de dificuldades financeiras, o FGTS pode ser utilizado para cobrir até 80% do valor das prestações do financiamento habitacional por até 12 meses consecutivos. Essa possibilidade permite que os trabalhadores mantenham suas contas em dia, evitando a inadimplência e garantindo a continuidade do pagamento do imóvel.

Saque-aniversário e antecipação

Por fim, os trabalhadores podem optar pelo saque-aniversário, que permite retirar uma parte do saldo do FGTS todo ano no mês do aniversário. Com esse valor, é possível realizar um empréstimo de antecipação do saque-aniversário junto aos bancos.