A Brastemp lançou o programa Troca Certa, que oferece aos consumidores a oportunidade de trocar sua geladeira antiga por um modelo novo, com a vantagem de garantir o descarte sustentável do eletrodoméstico antigo.

Participar do programa Troca Certa é simples. Primeiramente, o consumidor deve procurar o selo “Troca Certa” nos produtos Brastemp elegíveis. Ao encontrar o selo, é necessário selecionar a opção correspondente na página do produto, o que garante um desconto de 5% na compra da nova geladeira. É importante que o produto a ser descartado pertença à mesma categoria do novo, como, por exemplo, geladeiras.

Após a compra, o cliente deve preencher um formulário com perguntas sobre o eletrodoméstico que será descartado. Em seguida, a empresa parceira de logística, Circular Brain, entrará em contato para confirmar a data de coleta e fornecer instruções sobre o processo.

Vantagens do Troca Certa

O programa oferece diversas vantagens aos participantes. A coleta do produto antigo é agendada, proporcionando praticidade ao consumidor. Além disso, a Brastemp garante que o descarte do eletrodoméstico será feito de maneira sustentável e certificada. A confirmação da coleta é realizada rapidamente, em até 48 horas úteis, o que traz tranquilidade ao cliente.

O programa é inclusivo, aceitando geladeiras de qualquer marca e com qualquer tempo de uso, mesmo aquelas que têm mais de dez anos. Essa flexibilidade visa tornar a troca acessível a um maior número de pessoas.

Entendendo que imprevistos podem ocorrer, a Brastemp oferece flexibilidade no agendamento da coleta. As coletas são realizadas em dias úteis, e o cliente pode alterar a data previamente confirmada de forma simples, através de contato com a Circular Brain. Caso o consumidor decida cancelar a compra da nova geladeira, ainda é possível manter o agendamento do descarte do produto antigo.