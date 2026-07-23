Famílias unipessoais que recebem o Bolsa Família ou o Benefício de Prestação Continuada (BPC) em Feira de Santana passaram a contar com um procedimento mais simples para atualizar o Cadastro Único. A orientação é que os beneficiários procurem o CRAS responsável por seu território. A medida busca evitar pendências e manter os benefícios ativos.

A recomendação foi divulgada pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (SEDESO). A mudança ocorre após a publicação da Portaria MDS nº 1.199, de 15 de julho de 2026, do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social. A nova regra flexibiliza parte das exigências para esse grupo de beneficiários.

Atualização ficou mais simples para parte dos beneficiários

Com a alteração, a entrevista domiciliar deixa de ser obrigatória para famílias unipessoais que já recebem o Bolsa Família ou o BPC e precisam apenas revisar seus dados. Agora, a atualização pode ser realizada diretamente nas unidades do Cadastro Único ou nos Centros de Referência de Assistência Social. O procedimento torna o atendimento mais rápido.

A exigência da visita domiciliar continua válida apenas para novos cadastros e para quem pretende ingressar pela primeira vez no Bolsa Família. Essa regra permanece prevista na Portaria MDS nº 897/2023. Assim, a flexibilização contempla exclusivamente quem já faz parte dos programas sociais.

Créditos: Comunicação / MDS

Prefeitura reforça importância da regularização

Segundo o Ministério, a iniciativa pretende reduzir o número de registros desatualizados e facilitar o trabalho dos municípios. Além disso, a revisão cadastral contribui para evitar bloqueios ou interrupções no pagamento dos benefícios. Por isso, os beneficiários devem verificar se há necessidade de atualização.

A Prefeitura de Feira de Santana orienta que os cidadãos nessa situação procurem o CRAS de referência para regularizar as informações. A atualização do Cadastro Único é considerada essencial para garantir a continuidade do Bolsa Família e do BPC. O atendimento ocorre conforme a área de residência do beneficiário.