Seleção da Itália está em destaque nas últimas atualizações divulgadas sobre o assunto. O ex-atleta Paolo Maldini assumiu recentemente a diretoria de seleções na Federação Italiana de Futebol. O novo dirigente confirmou contatos em busca de um comandante para a equipe nacional.

A entidade busca um substituto para Gennaro Gattuso, que deixou o cargo após o desempenho abaixo do esperado. O fracasso na classificação para a Copa do Mundo de 2026 forçou a mudança.

A busca por nomes de elite: seleção da Itália

O dirigente italiano admitiu ter procurado Carlo Ancelotti, que hoje treina a seleção Brasileira. O contato ocorreu antes de qualquer conversa com Pep Guardiola.

Maldini explicou que o intuito era iniciar o processo consultando os profissionais considerados os melhores do Mundo. A viabilidade técnica de cada convite segue em fase de análise constante.

Definições sobre o novo treinador

A oficialização do nome escolhido para ocupar a vaga deve ocorrer nos próximos dias. A gestão prefere aguardar o tempo necessário para garantir o acerto com o alvo principal. Guardiola encontra-se disponível no mercado após sua saída do Manchester City no ano passado.

Já Carlo Ancelotti possui vínculo ativo com a Confederação Brasileira de Futebol até 2030. O cronograma oficial depende da resposta de cada profissional contatado pela entidade Italiana durante esta semana. A expectativa é que a situação tenha um desfecho positivo antes do fim do prazo.