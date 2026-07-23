Dubai lançou uma nova campanha para ampliar o fluxo de visitantes ao emirado por meio de indicações feitas por moradores. A iniciativa oferece benefícios que ultrapassam 3 mil dirhams aos participantes elegíveis. O objetivo é estimular novas viagens entre julho e outubro.

Os incentivos equivalem a aproximadamente US$ 817, conforme a cotação utilizada na divulgação da campanha. Os créditos poderão ser usados em hotéis, restaurantes, atrações e outras experiências turísticas. A ação é organizada pelo Departamento de Economia e Turismo de Dubai.

Quem pode participar da iniciativa

O programa, chamado “A Dubai Invite”, permite que cidadãos dos Emirados Árabes Unidos e residentes estrangeiros façam convites. Para participar, é necessário ter pelo menos 18 anos e possuir um Emirates ID válido. A campanha contempla viagens realizadas entre 20 de julho e 31 de outubro.

Já os convidados não podem ser residentes dos Emirados Árabes Unidos. Eles precisam viajar com visto de turismo válido ou estar aptos a receber autorização de entrada na chegada. O cadastro dos visitantes deve ser concluído até o dia 30 de setembro.

Cada participante pode indicar até cinco viajantes por solicitação. Caso deseje incluir mais pessoas, é possível enviar novos pedidos posteriormente. No entanto, cada residente poderá receber, no máximo, três pacotes de benefícios durante toda a campanha.

Créditos: Wael Hneini / Unsplash

Benefícios podem ser usados até o fim de 2026

Os visitantes convidados podem desembarcar em Dubai por via aérea, terrestre ou marítima. Assim que a entrada no país é registrada, a confirmação para participação ocorre automaticamente. Isso simplifica o acesso ao programa para os viajantes elegíveis.

Os créditos concedidos aos moradores poderão ser utilizados em diferentes serviços ligados ao turismo. Entre as opções estão hospedagens, experiências gastronômicas, ingressos para atrações e outras atividades disponíveis no emirado. O benefício permanece válido até 31 de dezembro de 2026.