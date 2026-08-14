O Palmeiras atravessa um momento ruim na temporada e muito disso passa pela parte individual dos jogadores. O goleiro Carlos Miguel, por exemplo, vem sendo um dos mais criticados pela torcida que canta e vibra por conta das falhas cometidas nos últimos jogos.

Na noite desta quarta-feira (12), o arqueiro foi o grande vilão do empate em 1 a 1 do Verdão com o Cerro Porteño, no Nubank Parque, pela partida de ida das oitavas de final da Libertadores. O time paulista vencia pelo placar mínimo até os 47 minutos do segundo tempo, quando ele saiu mal da meta e desviu a bola para o próprio gol.

Antes, o camisa 1 já havia falhado de modo ainda mais grosseiro na derrota para o Atlético-MG, também em casa, pelo Brasileirão. Apesar da fase negativa, o Palestra não pensa em contratar um substituto. Aliás, pelo contrário: o clube tem apoiado o titular da posição nesse momento.

“O último lance do jogo era aparentemente controlado. Os zagueiros têm que seguir o movimento do centroavante, e o nosso goleiro sabe que poderia fazer melhor também. Mas quando ganhamos, todos ganhamos. E quando perdemos, temos uma infelicidade, estamos todos juntos. Vejo assim o futebol, como uma sociedade”, disse Abel Ferreira, após o jogo de ontem.

Créditos: Instagram/Carlos Miguel

Carlos Miguel complicou a vida do Palmeiras

O erro do goleiro nos minutos finais do duelo complicou a situação da equipe alviverde pensando na classificação às quartas de final da Liberta. Com o empate na ida, o Verde precisará vencer no Paraguai para avançar no tempo normal – um empate levará a eliminatória para os pênaltis, enquanto uma derrota significara eliminação.

Contratado para substituir Weverton, Carlos é uma aposta do clube para o futuro. A ideia é que, tendo sequência, ele possa se firmar na meta e seguir como titular por muitos anos. Desde que chegou, disputou 53 jogos vestindo o manto palestrino e não foi vazado em 24 deles.