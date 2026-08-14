A NOAA confirmou nesta quinta-feira que a chance de um El Niño muito forte ocorrer entre outubro e dezembro chegou a 95%. Esse aquecimento anormal das águas do Oceano Pacífico Equatorial impacta diretamente o regime de chuvas e as temperaturas médias em diversas partes do globo.

O monitoramento da região conhecida como Niño 3.4 registrou um aumento expressivo na anomalia térmica. Isso acaba saltando de 1,2°C para 1,8°C em apenas um mês. Essa elevação indica que o sistema Oceano-atmosfera está agindo de forma acoplada, o que favorece a manutenção de um evento climático intenso por um período prolongado.

Mudanças no comportamento do clima: Pacífico

A previsão para o trimestre entre novembro e janeiro, que engloba o fim da primavera e o início do verão, mantém uma expectativa de 90% para um evento de grande intensidade.

As projeções atuais sugerem ainda 69% de chance de este evento estar entre os mais robustos registrados desde 1950. Devido ao aquecimento persistente das águas profundas, e o El Niño ocorre em ciclos irregulares que variam de dois a sete anos e costuma durar cerca de doze meses, trazendo consequências diretas para o clima.

Em um cenário global que já apresenta temperaturas elevadas, esses eventos potencializam o surgimento de extremos. Como secas prolongadas, enchentes catastróficas e ondas de calor acima da média histórica.

Impactos esperados nas regiões Brasileiras

No Brasil, a resposta da atmosfera ao fenômeno gera variações regionais distintas. Especialmente durante o período de pico previsto para o fim do ano. O Sul do país tende a registrar um aumento no volume de precipitações.

O que eleva a preocupação com temporais frequentes e Possíveis cheias em áreas vulneráveis. Já no Norte e em partes do Nordeste, o efeito costuma ser inverso com a redução das chuvas e o agravamento de secas que afetam a rotina local.

O comportamento do impacto mostra-se mais irregular nas regiões Sudeste e Centro-Oeste do país. Com pancadas mal distribuídas e alterações marcantes no deslocamento das frentes frias, gerando períodos de calor intenso.

A intensidade final dependerá de quanto o Pacífico seguirá aquecendo nos meses seguintes e de como a atmosfera reagirá a essas mudanças térmicas. Especialistas acompanham os dados semanais para verificar se a anomalia de 1,8°C continuará subindo ou se o sistema entrará em uma fase de estabilização até o final do ano.