Quem mora sozinho pode participar do Bolsa Família desde que atenda às regras do programa. No entanto, muitas pessoas ainda têm dúvidas sobre a possibilidade de receber os benefícios complementares pagos além do valor mínimo garantido pelo Governo Federal.

Famílias unipessoais podem receber o benefício

O Bolsa Família também contempla as chamadas famílias unipessoais, formadas por apenas um integrante. Para ingressar no programa, é necessário cumprir os critérios de renda exigidos e manter o Cadastro Único (CadÚnico) atualizado.

Atualmente, o programa assegura um benefício mínimo de R$ 600 para cada família considerada elegível. As mesmas regras de renda aplicadas aos demais beneficiários também valem para quem reside sozinho.

O fato de morar sozinho, porém, não garante acesso aos pagamentos adicionais previstos pelo programa. Esses valores são concedidos apenas em situações específicas, relacionadas ao perfil da família cadastrada.

Quando é possível receber valores extras?

Entre os adicionais disponíveis está o Benefício Primeira Infância, que concede R$ 150 para cada criança de até 6 anos. Já o Benefício Variável Familiar acrescenta R$ 50 para gestantes, nutrizes e jovens com idade entre 7 e 18 anos incompletos.

Como as famílias unipessoais normalmente não possuem filhos ou outros dependentes registrados no Cadastro Único, elas geralmente recebem apenas o valor básico do Bolsa Família. Por isso, os pagamentos extras não costumam fazer parte da parcela mensal.

Existe, entretanto, uma exceção importante. Beneficiárias que moram sozinhas e estejam grávidas podem ter direito ao adicional destinado às gestantes, desde que essa condição esteja corretamente registrada no Cadastro Único e todas as demais exigências do programa sejam atendidas.

Créditos: Ubirajara Machado / MDS

Cadastro atualizado evita problemas

Além de observar os critérios de renda, os beneficiários precisam manter seus dados sempre atualizados. Alterações de endereço, renda ou composição familiar devem ser informadas aos responsáveis pelo Cadastro Único para evitar inconsistências no cadastro.

A atualização das informações é uma das medidas que ajudam a prevenir bloqueios, suspensões ou cancelamentos do benefício. Dessa forma, o pagamento continua sendo realizado conforme as regras vigentes e de acordo com a situação de cada família cadastrada.