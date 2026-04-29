A luta contra a invasão de um bicho na Califórnia gerou um desafio significativo, oferecendo uma recompensa de até US$ 200.000, equivalente a R$ 1 milhão, para quem apresentar uma solução eficaz.

Esses invasores representam uma ameaça crescente para a infraestrutura hídrica e a economia local. A competição, chamada “Halt the Hitchhiker”, visa encontrar maneiras de impedir a propagação antes que causem danos irreparáveis.

O Problema dos Invasores

Os mexilhões podem se espalhar de lagoa em lagoa através da água residual que fica em embarcações. Mesmo quando uma embarcação parece seca, pequenos volumes de água podem permanecer em compartimentos de lastro, tubos e cantos, permitindo que os mexilhões sejam transportados.

Essa situação é preocupante, pois uma vez estabelecidos, esses moluscos podem proliferar rapidamente, cobrindo superfícies e causando obstruções em sistemas de bombeamento e tubulações.

O U.S. Bureau of Reclamation lançou essa competição em resposta à crescente preocupação com a presença de mexilhões no Delta de Sacramento-San Joaquin, onde foram detectados pela primeira vez em outubro de 2024.

A competição é estruturada em três fases, começando com a apresentação de propostas e culminando no desenvolvimento de protótipos. As recompensas são distribuídas em diferentes etapas, incentivando a inovação e a implementação de soluções práticas.

Na primeira fase, até seis propostas podem receber prêmios de até US$ 25.000 cada, com prazos de submissão até 29 de maio de 2026. A segunda fase oferece até US$ 50.000 para as melhores ideias após uma apresentação virtual.

A fase final destina-se ao desenvolvimento de protótipos, com prêmios que variam de US$ 50.000 a US$ 125.000, dependendo da colocação. Se um time vencer todas as fases, o total acumulado pode chegar a US$ 200.000.