O que não falta no mundo do futebol são palpites relacionados aos jogos, em tempos de Copa do Mundo isso é ainda mais frequente. Pegando carona nesse gancho, perguntamos a uma Inteligência Artificial sobre um duelo do Mundial: Equador x Curaçao.

Afinal de contas, o Equador consegue se recuperar após derrota sofrida para a Costa do Marfim? E Curaçao vai se reestabelecer após a goleada sofrida para a Alemanha e somar seus primeiros pontos em Copas do Mundo?

Perguntamos para a Inteligência Artificial Gemini, do Google e tivemos uma resposta. Segundo a tecnologia, o Equador chegará engasgado. A derrota na estreia por 1 a 0 para a Costa do Marfim, com um gol sofrido nos acréscimos do segundo tempo (aos 44′), foi um castigo pesado para a seleção comandada por Sebastián Beccacece.

Do outro lado, Curaçao sentiu o verdadeiro choque de realidade em sua primeira participação na história das Copas. O atropelo sofrido por 7 a 1 diante da Alemanha expôs uma linha defensiva frágil, completamente perdida nas transições em profundidade e inversões de jogadas.

Créditos: Instagram/@latriecu

Palpite para o jogo de Copa do Mundo

Segundo o Gemini, a equipe equatoriana é amplamente favorita. A tendência tática desenha uma partida de ataque contra defesa. O Equador deve adiantar suas linhas sob o comando enérgico de Beccacece, sufocando a saída de bola de Curaçao.

Se os sul-americanos conseguirem controlar a ansiedade e balançarem as redes logo nos primeiros 20 minutos, a vulnerabilidade defensiva já demonstrada pelos caribenhos pode abrir espaço para um placar elástico. Curaçao tentará se fechar e buscar uma bola longa isolada, mas a imposição física e o ritmo de jogo do Equador devem prevalecer sem grandes sustos.

Por fim, a tecnologia não ficou no muro e apontou um placar: vitória contundente do Equador por 3 a 0, somando os primeiros 3 pontos e embolando de vez a briga pela segunda vaga do grupo.

Mas e aí torcedor, será que de fato a previsão da IA vai se concretizar nas quatro linhas? O que sabemos é que esse duelo promete fortes emoções, duas equipes derrotadas na primeiras, que em caso de outro revés, pode ser o adeus na maior competição do futebol mundial.