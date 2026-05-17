Estado que ocupa posição de destaque em ranking nacional de competitividade foi o que mais subiu degraus no quesito segurança pública. O Rio Grande do Norte avançou de forma considerável nos últimos anos e hoje ocupa as primeiras posições do Ranking de Competitividade dos Estados.

Segundo o levantamento do Centro de Liderança Pública (CLP), o RN foi o estado brasileiro que mais avançou na segurança pública no período de 2023-2025. Da 14ª posição que ocupava em 2023, o estado saltou para a 9ª posição em 2024 e finalizou o ano de 2025 na terceira colocação.

No que diz respeito ao crescimento em segurança pública, o Rio Grande do Norte só fica atrás de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Já considerando o Distrito Federal, o estado nordestino ocupa o quarto lugar entre as 27 unidades da federação.

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“O RN é o estado que mais evoluiu em Segurança Pública no Brasil! Avançamos 11 posições no ranking dos estados que mais evoluíram em Segurança Pública nos últimos anos. Resultado de muito trabalho, investimento, integração das forças de segurança e valorização dos nossos profissionais. Com muito trabalho e senso de responsabilidade, sigamos avançando para fazer do nosso estado um lugar cada vez mais seguro e tranquilo para todas e todos!”, disse Fátima Bezerra, governadora do RN

Rio Grande do Norte se destaca em outros quesitos

Além da segurança pública, o RN também brilha em outros quesitos importantes, sociedade e cidadania e gestão pública, conforme aponta o estudo do CLP. O levantamento, vale lembrar, também mapeia a sustentabilidade ambiental e o potencial econômico de estados e municípios brasileiros.

“O Rio Grande do Norte se destaca por combinar intensidade de melhora e amplo alcance dos avanços dos indicadores da segurança pública, visto que a construção da ordem e a proteção aos direitos individuais ao longo de toda história se mostraram essenciais para a construção de um ordenamento virtuoso para o desenvolvimento”, registra o Ranking de Competitividade dos Estados.