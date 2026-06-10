Quem participa do programa Pé-de-Meia e está concluindo o ensino médio em 2026 precisa ficar atento a um prazo que termina em 12 de junho. O cumprimento dessa etapa é fundamental para quem deseja garantir um pagamento adicional de R$ 200, além dos demais benefícios já oferecidos pela iniciativa.

O valor extra está ligado à participação no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Os estudantes concluintes que realizarem os dois dias de prova e finalizarem o ensino médio neste ano terão direito ao incentivo, que será depositado na mesma conta utilizada para o recebimento das parcelas do programa.

O Ministério da Educação (MEC) prorrogou o período de inscrições, que inicialmente terminaria em 5 de junho. Com a mudança confirmada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), os candidatos ganharam mais uma semana para concluir o procedimento.

Além disso, o prazo para quitar a taxa de inscrição também foi ampliado. Os participantes que não possuem isenção poderão efetuar o pagamento de R$ 85 até 17 de junho, utilizando boleto, Pix, cartão de crédito, débito em conta corrente ou poupança, conforme a disponibilidade bancária.

Os estudantes do 3.º ano do ensino médio da rede pública contam com inscrição pré-preenchida automaticamente. No entanto, ainda precisam acessar a Página do Participante para complementar dados, escolher o município de prova, definir a língua estrangeira e solicitar eventuais atendimentos especiais.

Créditos: Divulgação/Agência Brasil

O que muda para os participantes neste ano

As provas permanecem marcadas para os dias 8 e 15 de novembro em todo o país. A avaliação segue sendo uma das principais portas de entrada para a educação superior por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), do Programa Universidade para Todos (Prouni) e do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

Justamente em 2026, o Inep também ampliou as possibilidades de atendimento especializado. Candidatos com diagnóstico de fibromialgia e transtornos mentais, como ansiedade, TDAH e TOC, podem solicitar suporte diferenciado, incluindo acompanhante ou cão de apoio emocional durante a aplicação das provas.