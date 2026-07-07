Não é de hoje que estar atento as notícias e atualizações referentes a pagamentos e valores é sempre importante. E um tema que vamos tratar aqui diz respeito a importância de até R$ 6.220 do FGTS, que tem um prazo para ser retirado e está chegando ao fim.

Trabalhadores de dez municípios do Paraná afetados por desastres naturais já podem solicitar o saque calamidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

O benefício permite retirar até R$ 6.220 por conta vinculada, limitado ao saldo disponível, e atende moradores de áreas atingidas por enchentes, alagamentos, vendavais, granizo e outros eventos reconhecidos oficialmente. Os prazos variam conforme o município, sendo Antonina a cidade com a data mais próxima: 26 de julho de 2026.

A relação atualizada pela Caixa Econômica Federal inclui os municípios de Antonina, Espigão Alto do Iguaçu, Guaraniaçu, Guaraqueçaba, Iporã, Moreira Sales, Palmital, Quedas do Iguaçu, Rio Bonito do Iguaçu e Terra Rica.

Os moradores precisam respeitar o prazo estabelecido para cada cidade, pois o vencimento impede a solicitação do saque referente ao decreto de emergência ou calamidade.

Créditos: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Confira os prazos para solicitar o saque do FGTS no Paraná:

Município Prazo Antonina 26 de julho de 2026 Guaraqueçaba 4 de agosto de 2026 Espigão Alto do Iguaçu 6 de agosto de 2026 Quedas do Iguaçu 6 de agosto de 2026 Guaraniaçu 11 de agosto de 2026 Palmital 11 de agosto de 2026 Rio Bonito do Iguaçu 12 de agosto de 2026 Moreira Sales 8 de setembro de 2026 Terra Rica 8 de setembro de 2026 Iporã 30 de setembro de 2026

Pra quem é destinado os valores

O saque é destinado exclusivamente aos trabalhadores que residiam em imóveis localizados nas áreas oficialmente reconhecidas como atingidas. Não basta trabalhar ou possuir um imóvel no município: é necessário comprovar que o endereço residencial estava dentro da área habilitada pela prefeitura e pela Caixa Econômica Federal.

O valor máximo disponível é de R$ 6.220 por conta do FGTS, desde que haja saldo suficiente. Quem possui mais de uma conta vinculada pode sacar o limite em cada uma delas. Além disso, a legislação prevê um intervalo mínimo de 12 meses entre dois saques por calamidade.

O pedido pode ser realizado de forma totalmente digital pelo aplicativo FGTS. Basta acessar a opção “Solicitar seu saque 100% digital” ou o menu “Saques”, selecionar “Solicitar saque” e, em seguida, escolher a modalidade “Calamidade pública”. Depois, o trabalhador deverá informar o município, o CEP e o número do imóvel atingido.

Também será necessário anexar um documento oficial com foto, comprovante de residência emitido nos 120 dias anteriores ao decreto de calamidade e uma selfie segurando o documento de identificação. O pagamento pode ser creditado em uma conta da Caixa, na poupança digital Caixa Tem ou em conta de qualquer outra instituição financeira.

A Caixa aceita como comprovante de residência contas de água, energia elétrica, telefone, internet, gás, televisão, extratos bancários e carnês de pagamento.

Caso o imóvel esteja em nome do cônjuge, é possível apresentar certidão de casamento ou escritura pública de união estável. Quem mora com familiares, em imóvel alugado ou não possui comprovantes em seu nome poderá utilizar declaração emitida pelo município ou uma declaração própria, que será conferida pela Caixa com os cadastros oficiais.

Se o pedido for negado por divergência de endereço, o trabalhador deve revisar os dados informados, conferir o CEP, o número do imóvel, a qualidade das imagens enviadas e a validade do comprovante. Persistindo o problema, é possível procurar uma agência da Caixa com os documentos originais para solicitar uma nova análise.

Como Antonina possui o prazo mais curto, os moradores da cidade devem reunir a documentação o quanto antes para evitar contratempos de última hora, como instabilidades no aplicativo ou pendências cadastrais que possam impedir a liberação do benefício.