Técnico que rejeitou a possibilidade de comandar a Seleção Brasileira no passado agora deve assumir Portugal. De acordo com informações do jornal A Bola, Jorge Jesus será o novo treinador do selecionado lusitano, ocupando a vaga de Roberto Martínez, que entregou o cargo logo após a eliminação na Copa do Mundo.

JJ irá se reunir com o presidente da federação portuguesa para assinar os termos do contrato quando a delegação desembarcar em território nacional. O experiente treinador de 71 anos de idade é visto como o nome ideal para comandar o país no ciclo do Mundial de 2030, que terá Portugal como uma das sedes.

Jesus, aliás, vinha recusando convites de algumas equipes justamente visando a possibilidade de realizar o seu maior sonho. Sem clube desde maio, quando deixou o Al-Nassr, após a conquista do título saudita, ele disse “não” a investidas do Fenerbahce, da Turquia, e também do Al Ahly, do Egito.

Dono de uma carreira longeva e vitoriosa à beira do gramado, o técnico viverá a primeira experiência à frente de uma seleção. Possivelmente, não contará com Cristiano Ronaldo, que pode ter se despedido do selecionado na Copa, mas certamente terá a sua disposição uma das melhores gerações do futebol português.

Créditos: Instagram/Jorge Jesus

Jorge Jesus recusou a Seleção Brasileira

Após a demissão de Dorival Júnior, em março de 2025, a CBF procurou alguns nomes para assumir a Seleção Brasileira. Um deles foi justamente JJ, que, por aqui, fez história conduzindo o Flamengo aos títulos do Brasileirão e da Copa Libertadores em 2019.

As conversas entre as partes chegaram a avançar e um acerto ficou próximo. Mas a relação do técnico com o Al-Hilal, time que treinava na época, acabou sendo um obstáculo. Decisão da qual ele veio a declarar recentemente que se arrepende.

“Há coisas na vida em que erramos. Errei por não ter aceitado o projeto da seleção do Brasil. Não quis ir para a seleção do Brasil porque estava de corpo e alma no Al-Hilal”, disse Jorge Jesus.