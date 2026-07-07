Após o aceno positivo de Donald Trump, a Copa América de 2028 poderá ser realizada nos Estados Unidos. Uma das sedes da Copa do Mundo de 2026, o país norte-americano quer continuar a sequência e ser palco de outros grandes eventos esportivos nos pŕoximos anos.

A possibilidade de sediar o torneio continental ganhou força depois de encontros realizados entre a Casa Branca e representantes da Conmebol. Os estadunidenses demonstraram interesse em sediar a competição e, diante desse aval, as tratativas estão em andamento.

Seria a terceira vez dos EUA sediando a Copa América. As outras duas oportunidades, 2016 e 2024, tiveram avaliação final boa, o que pode pesar a favor de mais um desfecho positivo para as partes envolvidas. Chile e Argentina sagraram-se campeões atuando em território estadunidense.

Acontece que as Olimpíadas de 2028 vão acontecer praticamente na mesma época, o que pode acabar inviabilizando a realização do certame. O principal evento do esporte mundial acontecerá em Los Angeles, na Califórnia, assim como em 1932 e 1984.

Créditos: Divulgação/Conmebol

Concorrência pela Copa América 2028

Além dos EUA, outros quatro países querem sediar a próxima edição do campeonato sul-americano. Em teoria, o próximo da lista no sistema de rotação de sedes seria o Equador. Mas não há certeza quanto a isso.

Já Argentina, Paraguai e Uruguai se apresentam com uma candidatura conjunta. Os países vão sediar partidas de abertura da próxima Copa do Mundo de 2030 e querem aproveitar o torneio que acontece dois anos antes para se preparar da melhor maneira possível.

Atual campeã do mundo, a Argentina foi a vencedora das últimas duas edições da Copa América. Além de 2024, quando triunfou nos Estados Unidos, o selecionado albiceleste também levou a melhor em 2021, erguendo a taça em pleno Maracanã, após derrotar o Brasil na grande decisão.