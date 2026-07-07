França, Argentina e Espanha precisam derrubar um tabu gigante para conquistar a Copa do Mundo de 2026. Neste século, nenhuma seleção conseguiu ganhar o título mais cobiçado do futebol duas vezes e essa é a missão das únicas campeãs remanescentes.

Com as eliminações de Brasil e Alemanha, restaram três países campeões do mundo neste século: a Espanha, campeã em 2010, a França, campeã em 2018 e a Argentina, campeã em 2022. A Itália, que triunfou em 2006, sequer se classificou para a atual edição.

Diferentemente dos selecionados brasileiro e alemão, o trio confirmou seu favoritismo e se garantiu nas quartas de final do Mundial. Como franceses e espanhóis estão do mesmo lado do chaveamento, é certo que um deles ficará pelo caminho até a decisão – ambos podem se enfrentar nas semis.

Já os argentinos, atuais campeões, estão do outro lado do chaveamento. Em 2022, a França quase quebrou o tabu, mas parou justamente na equipe albiceleste, liderada por Lionel Messi. Seja os sul-americanos ou os europeus, é certo que um dos três vencedores precisa superar esse fantasma para conquistar o planeta bola novamente este ano.

Créditos: Instagram/Lionel Messi

França, Argentina e Espanha estão nas quartas

Conforme destacado anteriormente, os campeões confirmaram o favoritismo nas oitavas de final e se garantiram nas quartas. A França terá pela frente o Marrocos, a Espanha vai encarar a Bélgica, enquanto a Argentina enfrentará Suíça ou Colômbia.

França x Marrocos – 09/07 (quinta-feira) – 17h (de Brasília) – Boston

Espanha x Bélgica – 10/07 (sexta-feira) – 16h (de Brasília) – Los Angeles

Argentina x Suíça/Colômbia – 11/07 (sábado) – 22h (de Brasília) – Kansas City

Messi e companhia aguardam o resultado do duelo entre Suíça e Colômbia, que definirá seu adversário. Os selecionados entram em campo logo mais, às 17h, no Vancouver Place, valendo a última vaga na próxima fase do mata-mata do Mundial.