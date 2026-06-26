O Real Madrid vai comprar jogador, mas não pretende mantê-lo no elenco para a próxima temporada. Segundo informações do jornal Marca, o gigante espanhol comunicou o Como, da Itália, que pretende exercer a cláusula de recompra presente no contrato do meia-atacante Nico Paz nos próximos dias.

Para ter os direitos econômicos do jovem de 21 anos de volta, o time da capital espanhola desembolsará 9 milhões de euros (R$ 53 milhões, na cotação atual). Além de readquirir o poder pelo passe do garoto formado em suas categorias de base, o clube elimina qualquer mecanismo de preferência da agremiação italiana.

Mas esse movimento não visa integrar o argentino ao plantel. O Real trabalha com a possibilidade de negociá-lo na janela de transferências para fazer caixa. Uma estratégia de mercado interessante, tendo em vista a valorização do atleta por conta do bom desempenho demonstrado na jornada passada.

São muitos os interessados no futebol de Nico, inclusive o próprio Como. Seja lá quem quiser tirá-lo do Santiago Bernabéu em definitivo, uma coisa é certa: terá de pagar 60 milhões de euros, ou R$ 354,2 milhões, quantia estipulada pela cúpula madridista para liberar o talento de La Fábrica.

Créditos: Instagram/Nico Paz

Nico Paz queria ficar no Como

Diante da pouca possibilidade de passar a integrar o plantel agora comandado pelo técnico José Mourinho, Nico tinha o desejo de permanecer no Como. Ele gostaria de dar sequência ao bom desempenho e ao processo de desenvolvimento no time de Cesc Fàbregas.

O argentino se tornou uma peça-chave da equipe que foi sensação da última temporada do Campeonato Italiano. Acontece que, com a ativação da cláusula por parte do Real, a situação fica complicada para o clube, que passa a ter que negociar diretamente com o gigante, sem direito a nenhuma preferência prevista anteriormente.