O Vasco da Gama oficializou nesta terça-feira, dia 25 de agosto de 2026. A reativação dos vínculos contratuais de dois atletas no BID da CBF. Loide Augusto e Riquelme tiveram seus registros atualizados após retornarem de períodos de empréstimo realizados em clubes do exterior.

Loide Augusto volta ao clube carioca após uma temporada defendendo o Çaykur Rizespor, da Turquia. Já o lateral-esquerdo Riquelme encerrou sua passagem pelo Panserraikos FC, da Grécia, no final de junho e agora aparece novamente com Contrato vinculado ao Gigante da Colina nos sistemas oficiais da entidade brasileira.

Perspectivas para a sequência da temporada

Apesar da regularização dos documentos, a empresa ainda enfrenta dificuldades burocráticas para concluir o processo de exportação internacional de mercadorias. A permanência da dupla no elenco principal não está assegurada pela comissão técnica para o restante da temporada atual.

O clube carioca avalia internamente quais atletas serão aproveitados no plantel principal e quais seguirão para novas negociações ou transferências para outras equipes do futebol nacional ou internacional.

A reativação no boletim informativo é um procedimento burocrático obrigatório após o término de cessões temporárias para o exterior. A situação contratual dos dois jogadores deve ser monitorada nas próximas semanas. Enquanto a diretoria define os destinos definitivos dos atletas que agora possuem situação regular para atuar no território brasileiro.