A Receita Federal emitiu um comunicado importante a respeito dos boatos que estão rolando nas redes sociais a respeito do Pix. O método de pagamento criado pelo Brasil vem sendo alvo de uma informação falsa que tem sido repassada, enganando a população.

Em nota, a entidade afirmou que é falsa a informação que circula nas redes de que ela estaria monitorando as movimentações via Pix e, consequentemente, notificando contribuintes com base nesses valores.

O Fisco esclareceu que não realiza transações individuais nem envia mensagens com base nas operações realizadas pelos cidadãos. O órgão também desmentiu a existência de supostos sistemas de monitoração de pessoas físicas. Em caso de dúvida ou problema, a recomendação é entrar em contato com os canais oficiais.

Créditos: Bruno Peres/Agência Brasil

Confira o comunicado da Receita Federal

“É falsa a informação veiculada na notícia “vendedora de marmitas é notificada pela Receita após movimentar R$ 52 mil via PIX no CPF”, de que a Receita Federal rastrearia movimentações de Pix e notificaria contribuintes por conta disso.

Os sistemas Harpia e T-Rex citados nem sequer existem. O T-Rex era um hardware (servidor) no início da nota fiscal eletrônica em meados de 2007,hoje desativado.

Outras “notícias” semelhantes, referindo-se a pessoas não identificadas que recebem valores de amigos são também falsas.

A Receita não recebe informações sobre transações individuais, não há qualquer identificação dos meios de pagamento.

Principalmente, a Receita Federal sabe que movimentação financeira não se confunde com renda ou lucro, não havendo sentido em uma notificação como a relatada pela reportagem.

Para que fique claro: a Receita não recebe qualquer informação sobre transações individuais ou a forma como elas ocorrem (PIX, depósito, transferência etc.) e não notifica contribuintes somente por conta de volume de transações, ainda mais em valores mais baixos como o citado nas reportagens.

Fake news sobre pix e fiscalização da Receita, sempre buscando apavorar as pessoas trabalhadoras, servem aos interesses poderosos de organizações criminosas, que se valem do sistema financeiro para lavar bilhões de reais de dinheiro do crime, e de grandes corporações de pagamento que se opõem ao PIX.

A atuação do governo do Brasil contra o pilar financeiro do crime organizado veio pra ficar, apesar de incomodar aqueles que insistem em espalhar fake news”.