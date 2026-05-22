Nesta sexta-feira, dia 22 de maio, a Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2927 da Lotomania. Com o acúmulo do evento anterior, a premiação da modalidade chegou a quase R$ 8 milhões. Como de praxe, os ganhadores não foram divulgados.

Confira os números sorteados: 68 – 78 – 44 – 60 – 57 – 06 – 53 – 11 – 51 – 04 – 91 – 69 – 45 – 29 – 03 – 46 – 76 – 67 – 84 – 31.

Realizado no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, em São Paulo, o sorteio teve início por volta das 21h. A extração das dezenas pôde ser acompanhada pelos apostadores de todo o país ao vivo pelo canal oficial da Caixa no YouTube.

Passado o evento, a organizadora deu início ao processo de conferência das apostas. Seguindo o protocolo, a Caixa ainda irá divulgar se houve ganhador na faixa principal, além da quantidade de apostas premiadas nas demais categorias.

Créditos: Divulgação/Caixa

Como apostar na Lotomania?

Para apostar na Lotomania, basta marcar 50 números no volante. Os prêmios são pagos para acertos de 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número. A aposta mínima é R$ 3,00.

Os apostadores podem optar pela Surpresinha, que consiste na escolha dos números por parte do sistema, de forma aleatória. Ou então pela Teimosinha, que permite concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 ou 12 concursos consecutivos.

Há, ainda, a Aposta-Espelho, que efetua uma nova aposta com o sistema selecionando os outros 50 números não registrados no jogo original.

Sorteios

Os sorteios são realizados às segundas-feiras, às quartas-feiras e às sextas-feiras, a partir das 21h, e podem ser acompanhados pelo canal oficial da Caixa.

Sem aposta premiada na 7ª faixa (0 acerto), o prêmio acumula para o próximo concurso, na 1ª faixa de premiação (20 acertos). Nas demais faixas, o prêmio acumula na respectiva faixa de premiação.