No contexto do trânsito, diversas situações podem levar a penalidades para os motoristas. Uma delas é a falta de combustível, que resulta em consequências não apenas financeiras, mas também em riscos à segurança viária. A pane seca é uma infração que pode resultar em penalidades significativas para os motoristas.

De acordo com o Artigo 180 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), essa situação gera uma multa de R$ 130,16 e a adição de quatro pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Além da multa, a infração é considerada média e pode levar à remoção do veículo caso ele obstrua o fluxo de trânsito.

O que é a pane seca?

Pane seca refere-se à interrupção do funcionamento do veículo devido à falta de combustível. Quando o tanque está vazio, o motor não recebe o combustível necessário para manter a combustão, resultando na parada do carro. Embora possa parecer um problema simples, a pane seca traz sérias consequências, como riscos de acidentes e danos ao veículo.

Além dos riscos no trânsito, a pane seca pode acarretar danos ao próprio veículo. A bomba de combustível, que é responsável por fornecer o combustível ao motor, necessita do líquido para sua lubrificação e refrigeração.

Quando o carro é operado com o tanque vazio, a bomba pode superaquecer e queimar, resultando em reparos dispendiosos. Adicionalmente, a falta de combustível pode permitir que impurezas presentes no fundo do tanque sejam sugadas, obstruindo filtros e bicos injetores, o que prejudica o desempenho do motor.

O Código de Trânsito Brasileiro é claro em relação às consequências da pane seca. O condutor é responsabilizado por garantir que o veículo esteja em condições seguras para rodar.

É aconselhável abastecer o veículo antes que o marcador de combustível chegue à reserva. Manter uma margem de segurança é especialmente importante em viagens longas ou em áreas com poucos postos de gasolina.