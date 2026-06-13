Ao contrário do que muitos pensam, as famílias beneficiárias do Bolsa Família que registrarem aumento na renda mensal não perdem o benefício imediatamente.

Nesses casos, passa a valer a chamada Regra de Proteção, mecanismo criado para garantir uma transição mais segura para quem melhora sua condição financeira.

Por meio dessa regra, as famílias podem continuar recebendo 50% do valor do benefício por um período determinado, desde que atendam aos critérios estabelecidos pelo programa.

Créditos: Agência Brasil

Regras para quem ingressou desde julho de 2025

Famílias sem renda considerada estável

Renda mensal de até R$ 706 por pessoa;

Permanência na Regra de Proteção por até 12 meses;

Recebimento de 50% do valor do benefício.

Famílias com renda estável, proveniente de aposentadoria, pensão ou Benefício de Prestação Continuada (BPC):

Permanência na regra por até dois meses;

Recebimento de 50% do benefício durante o período.

Famílias com pessoa com deficiência beneficiária do BPC

Permanência na Regra de Proteção por até 12 meses;

Manutenção de 50% do valor do Bolsa Família.

Quem já estava na Regra de Proteção mantém as condições anteriores

As famílias que ingressaram na Regra de Proteção até junho de 2025 continuaram enquadradas nas regras antigas, que são mais amplas:

Renda mensal de até R$ 759 por pessoa;

Permanência no programa por até 24 meses;

Recebimento de 50% do benefício durante esse período.

A medida busca incentivar a entrada e a permanência dos beneficiários no mercado de trabalho, evitando a perda imediata da assistência social quando ocorre aumento da renda familiar.