A atualização da carteira de vacinação das crianças e a frequência escolar são exigências obrigatórias para as famílias beneficiárias do Bolsa Família. As regras fazem parte das condicionalidades impostas governo federal e estão vinculadas à manutenção do benefício, incluindo o adicional de R$ 150 destinado a crianças de até 6 anos.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva confirmou o retorno dessas exigências no começo de 2023, que haviam sido flexibilizadas durante a vigência do Auxílio Brasil. Segundo o governo, o objetivo é reforçar o acompanhamento nas áreas de saúde e educação, garantindo proteção social às famílias atendidas pelo programa.

Novas regras já estão em vigor

O Governo Federal publicou novas diretrizes para reforçar o acompanhamento de saúde das famílias atendidas pelo Bolsa Família. A medida busca ampliar o monitoramento dos beneficiários e garantir que crianças e gestantes recebam os cuidados necessários para seu desenvolvimento e bem-estar.

As novas regras intensificam a fiscalização de informações relacionadas ao pré-natal, à vacinação infantil e ao acompanhamento nutricional, incluindo o registro de peso e altura. O objetivo é identificar rapidamente situações de descumprimento das condicionalidades de saúde exigidas pelo programa e promover ações de acompanhamento junto às famílias.

Com a ampliação do controle, os beneficiários que deixarem de realizar os procedimentos obrigatórios poderão ser identificados de forma mais precisa, o que pode impactar a manutenção do benefício caso as exigências não sejam cumpridas.

Cidade faz alerta a população

Diante desse cenário, a Prefeitura de Quixeramobim, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, reforça a importância da participação das famílias nas ações de acompanhamento previstas pelo programa.

A orientação é que os beneficiários mantenham em dia todos os compromissos relacionados à saúde, contribuindo para a proteção e o desenvolvimento saudável de crianças e gestantes.

O município também alerta que o prazo para o acompanhamento nutricional referente à primeira vigência de 2026 termina em 30 de junho. Por isso, as famílias que ainda não realizaram a atualização das informações de peso e altura junto ao Agente Comunitário de Saúde devem procurar atendimento o quanto antes.