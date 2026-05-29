Na sexta-feira, 29 de maio de 2026, a Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2963 da Dupla-Sena. O evento ocorreu no Espaço da Sorte, localizado em São Paulo. Os números sorteados foram:

1º sorteio, com prêmio de R$ 1,815 milhão: 44 – 42 – 38 – 39 – 13 – 11

2º sorteio, com prêmio de R$ 57,7 mil: 23 – 35 – 21 – 40 – 47 – 45

O próximo concurso da Dupla-Sena, de número 2964, está agendado para o dia 01 de junho de 2026. O prêmio estimado para este sorteio é de R$ ___, o que promete atrair um número significativo de apostas. Os interessados podem realizar suas apostas até as 20h, pelo horário de Brasília.

Outros resultados anteriores

Concurso 2962, 27/05/2026

1 : 17, 24, 38, 43, 45, 48

2 : 05, 16, 34, 36, 38, 48

Concurso 2961, 25/05/2026

1: 10, 12, 13, 16, 37, 42

2: 11, 12, 27, 29, 31, 47

Concurso 2960, 22/05/2026

1: 03, 12, 34, 39, 46, 48

2: 16, 21, 34, 41, 43, 47

Concurso 2959, 20/05/2026

1: 02, 14, 15, 16, 27, 39

2: 07, 17, 19, 35, 39, 42

Concurso 2958, 18/05/2026

1: 05, 23, 28, 31, 35, 36

2: 05, 12, 28, 34, 39, 45

Concurso 2957, 15/05/2026

1: 02, 10, 32, 36, 39, 42

2: 04, 10, 11, 13, 16, 33

Concurso 2956, 3/05/2026

1: 12, 17, 19, 29, 45, 48

2: 01, 14, 20, 21, 26, 27

Concurso 2955, 11/05/2026

1: 05, 10, 20, 30, 46, 47

2: 03, 11, 29, 32, 33, 39

Concurso 2954, 08/05/2026

1: 06, 15, 32, 33, 39, 49

2: 04, 09, 11, 22, 27, 38

Concurso 2953, 06/05/2026

1: 01, 11, 28, 30, 35, 44

2: 03, 10, 19, 21, 32, 42