O concurso 3707 da Lotofácil foi realizado na noite desta quarta-feira (10), com prêmio estimado em R$ 2 milhões para quem acertasse as 15 dezenas sorteadas. A expectativa dos apostadores era grande diante da possibilidade de conquistar uma bolada milionária com o resultado do sorteio.

O prêmio milionário despertou o interesse de milhares de apostadores em todo o país, especialmente por estar entre os valores mais expressivos disponibilizados pela modalidade nos últimos concursos.

A chance de conquistar uma quantia capaz de transformar a vida levou muitos brasileiros a registrar suas apostas, impulsionando o movimento nas casas lotéricas e nos canais digitais da Caixa.

Os números sorteados foram:

07 – 13 – 10 – 20 – 18 – 08 – 02 – 03 – 21 – 24 – 22 – 23 – 09 – 01 – 14

Confira os resultados dos últimos sorteios

3706 (09/06/2026): 01 – 06 – 15 – 08 – 04 – 10 – 16 – 22 – 18 – 12 – 14 – 25 – 21 – 24 – 09

3705 (08/06/2026): 16 – 06 – 25 – 04 – 18 – 21 – 01 – 14 – 03 – 15 – 08 – 24 – 22 – 10 – 20

3704 (06/06/2026): 01 – 03 – 04 – 09 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 19 – 20 – 22 – 23 – 25

3703 (05/06/2026): 24 – 01 – 09 – 08 – 05 – 14 – 23 – 25 – 17 – 15 – 10 – 03 – 21 – 07 – 22

3702 (03/06/2026): 15 – 13 – 02 – 18 – 09 – 14 – 16 – 23 – 05 – 03 – 25 – 22 – 17 – 21 – 20

3701 (02/06/2026): 10 – 07 – 02 – 25 – 14 – 22 – 23 – 08 – 01 – 04 – 24 – 13 – 09 – 17 – 12

3700 (01/06/2026): 01 – 03 – 07 – 08 – 09 – 10 – 12 – 13 – 14 – 17 – 18 – 19 – 20 – 23 – 25

3699 (30/05/2026): 01– 02 – 03 – 05 – 06 – 08 – 09 – 11 – 14 – 18 – 20 – 21 – 22 – 24 – 25

3698 (29/05/2026): 08 – 20 – 21 – 16 – 07 – 18 – 12 – 01 – 05 – 10 – 13 – 03 – 09 – 06 – 23

3697 (28/05/2026): 01 – 05 – 06 – 07 – 09 – 10 – 13 – 15 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 24 – 25

Como apostar na Lotofácil?

Na Lotofácil, o apostador pode marcar entre 15 e 20 números dentre as 25 dezenas disponíveis no volante. Quanto maior a quantidade de números escolhidos, maior será o custo da aposta, mas também aumentam as chances de obter uma premiação.

Um dos principais atrativos da modalidade é a variedade de faixas de prêmio. Além da recompensa máxima destinada a quem acerta as 15 dezenas sorteadas, também são contemplados os participantes que registram 11, 12, 13 ou 14 acertos.

Por conta desse formato, a Lotofácil se consolidou como uma das loterias mais populares do Brasil, oferecendo mais possibilidades de ganho e atraindo milhões de apostadores a cada concurso realizado.