O concurso 7047 da Quina foi sorteado na noite desta quarta-feira (10), com uma premiação de R$ 9,953 milhões para o apostador que acertasse os cinco números sorteados. O valor milionário atraiu a atenção de milhares de participantes em busca do prêmio principal.

A chance de faturar o prêmio milionário mobilizou apostadores em diversas partes do Brasil, que realizaram suas apostas e acompanharam o sorteio na expectativa de acertar as dezenas sorteadas e garantir a premiação máxima.

Os números sorteados foram:

61 – 06 – 50 – 11 – 26

Veja os números sorteados nos últimos concursos

Quina 7046 (09/06/2026): 37 – 02 – 68 – 12 – 76

Quina 7045 (08/06/2026): 17 – 13 – 71 – 54 – 12

Quina 7044 (06/06/2026): 02 – 05 – 30 – 54 – 73

Quina 7043 (05/06/2026): 21 – 20 – 29 – 10 – 46

Quina 7042 (03/06/2026): 25 – 60 – 10 – 36 – 13

Quina 7041 (02/06/2026): 56 – 28 – 49 – 75 – 25

Quina 7040 (01/06/2026): 05 – 23 – 52 – 56 – 67

Quina 7039 (30/05/2026): 12– 15 – 16 – 67 – 80

Quina 7038 (29/05/2026): 31 – 73 – 39 – 02 – 64

Quina 7037 (28/05/2026): 26 – 55 – 42 – 09 – 66

Vencedores no último sorteio (9/6)

O concurso da Quina realizado na última terça-feira (9), não teve vencedores na faixa principal, fazendo com que o prêmio acumulasse. Na segunda faixa de premiação, 40 apostas registraram quatro acertos e cada uma receberá R$ 13.162,76.

Já 3.493 bilhetes acertaram três números e foram contemplados com R$ 143,55 cada. Além disso, 98.929 apostas fizeram dois acertos e terão direito a um prêmio individual de R$ 5,06.