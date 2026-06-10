Um dos programas sociais mais conhecidos no Brasil é o Pé-de-Meia, voltado exclusivamente para estudantes do nosso país. Mas, esse tipo de auxílio não é exclusividade por aqui, nos Estados Unidos tem um programa similar, com um valor que chama atenção.

Nova York está avaliando a ampliação de um programa voltado à educação que pode garantir depósitos de até US$ 3 mil (R$ 15,5 mil) para crianças de famílias de baixa renda.

A proposta, apresentada pela Câmara Municipal da cidade, busca expandir o alcance do NYC Kids Rise, iniciativa criada para incentivar a formação educacional e financeira dos estudantes desde a infância, em um modelo que lembra, em alguns aspectos, o programa brasileiro Pé-de-Meia.

Créditos: Valter Campanato/Agência Brasil

Saiba como funciona na prática esse projeto nos Estados Unidos

Pelo projeto, crianças matriculadas na pré-escola pública e pertencentes a famílias de menor renda receberiam um depósito inicial de até US$ 3 mil em uma conta de investimento criada automaticamente.

Para os demais estudantes aptos a participar da iniciativa, o valor previsto seria de US$ 1 mil (R$ 5,1 mil). Não seria necessário que os responsáveis realizassem qualquer cadastro adicional para a abertura das contas.

A proposta representa um avanço significativo em relação ao formato atual do programa. Criado inicialmente como projeto-piloto em 2017 e posteriormente expandido para toda a rede pública municipal, o NYC Kids Rise hoje concede um depósito inicial de US$ 100 para cada criança participante.

Diferentemente de programas que realizam pagamentos periódicos aos beneficiários, a iniciativa nova-iorquina aposta na formação de patrimônio de longo prazo. O valor é depositado apenas uma vez e permanece aplicado durante vários anos, acumulando rendimentos financeiros.

Além da valorização dos investimentos, as contas podem receber contribuições complementares feitas por familiares, empresas, entidades comunitárias e outros apoiadores. A expectativa é que o montante cresça ao longo do tempo e possa ser utilizado futuramente para fins educacionais.

Estimativas da administração municipal indicam que um aporte inicial de US$ 3 mil poderia atingir aproximadamente US$ 8,5 mil até o momento em que o estudante ingressasse no ensino superior, mesmo sem depósitos adicionais.

Atualmente, o NYC Kids Rise reúne mais de 380 mil crianças e administra mais de US$ 85 milhões destinados à formação educacional dos participantes.

Comparação com o programa Pé-de-Meia

Embora possuam formatos distintos, o programa de Nova York e o Pé-de-Meia compartilham objetivos semelhantes: ampliar oportunidades educacionais e reduzir desigualdades sociais por meio de incentivos financeiros.

No Brasil, o Pé-de-Meia realiza depósitos ao longo da trajetória escolar de estudantes do ensino médio da rede pública que cumprem requisitos de frequência e conclusão dos estudos. Já o modelo norte-americano concentra os recursos no início da vida da criança, permitindo que o valor permaneça investido por muitos anos antes de ser utilizado.

Enquanto o programa brasileiro funciona como um incentivo ligado ao desempenho e à permanência na escola, a iniciativa nova-iorquina busca criar uma reserva financeira antecipada voltada para a educação futura.