O concurso 2935 da Lotomania foi sorteado na noite desta quarta-feira (10), colocando em disputa um prêmio de R$ 472 mil, para os apostadores que tentaram a sorte em todo o país.

Os valores despertam o interesse de apostadores em diversas regiões do Brasil. Com a possibilidade de conquistar uma quantia capaz de mudar significativamente a vida financeira do vencedor, o concurso atraiu milhares de participantes em busca da sorte grande.

Os números sorteados foram:

40 – 73 – 77 – 88 – 18 – 29 – 79 – 51 – 54 – 36 – 97 – 60 – 89 – 09 – 75 – 90 – 15 – 06 – 99 – 76

Veja os resultados dos últimos sorteios do concurso

Concurso 2934: 72, 45, 55, 84, 83, 94, 12, 99, 23, 54, 87, 11, 30, 89, 31, 41, 52, 19, 27, 96

Concurso 2933: 04, 33, 65, 27, 81, 19, 49, 36, 25, 00, 96, 61, 10, 23, 88, 76, 37, 41, 09, 12

Concurso 2932: 01, 05, 12, 14, 21, 27, 33, 47, 55, 63, 66, 67, 68, 69, 70, 73, 77, 82, 91, 00

Concurso 2931: 01, 16, 30, 32, 45, 49, 52, 56, 60, 62, 64, 71, 73, 75, 78, 82, 84, 86, 93, 96

Concurso 2930: 03, 06, 10, 12, 14, 15, 17, 21, 22, 27, 37, 39, 40, 41, 43, 47, 48, 50, 64, 33

Concurso 2929: 14, 15, 16, 19, 27, 43, 50, 51, 54, 57, 60, 68, 71, 72, 83, 85, 87, 89, 90, 93

Concurso 2928: 07, 12, 18, 22, 24, 35, 37, 42, 58, 59, 61, 63, 71, 74, 75, 77, 79, 91, 98, 99

Concurso 2927: 03, 04, 06, 11, 29, 31, 44, 45, 46, 51, 53, 57, 60, 67, 68, 69, 76, 78, 84, 91

Concurso 2926: 01, 02, 09, 11, 19, 27, 35, 43, 50, 61, 64, 65, 69, 72, 74, 75, 82, 89, 91, 93

Concurso 2925: 11, 12, 14, 24, 31, 33, 41, 45, 62, 63, 68, 69, 71, 72, 75, 77, 89, 92, 98, 00

Como fazer sua aposta na Lotomania

Para concorrer na Lotomania, o apostador deve registrar sua aposta em uma unidade lotérica credenciada pela Caixa Econômica Federal. O jogo mínimo custa R$ 3,00 e consiste na escolha de 50 números entre os 100 disponíveis no volante. Caso o participante selecione menos dezenas, o sistema completa automaticamente a aposta com os números restantes.

Em cada concurso, são sorteadas 20 dezenas dentre as 100 possíveis. O prêmio principal é destinado aos apostadores que acertarem todos os números sorteados. Além da faixa máxima, a modalidade também contempla quem faz 19, 18, 17, 16 e 15 acertos.

Um dos diferenciais mais conhecidos da Lotomania é a premiação para quem não acerta nenhuma das dezenas sorteadas. A chamada faixa de “0 acertos” costuma oferecer valores expressivos, geralmente ficando atrás apenas do prêmio principal. Essa característica exclusiva faz da Lotomania uma das modalidades mais singulares entre as loterias administradas pela Caixa.