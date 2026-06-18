O concurso 3714 da Lotofácil foi realizado na noite desta quinta-feira (18) e colocou em jogo um prêmio estimado em R$ 11 milhões para quem acertasse as 15 dezenas sorteadas.

Os números sorteados foram:

18 – 04 – 13 – 14 – 15 – 12 – 16 – 11 – 19 – 10 – 09 – 21 – 06 – 05 – 03

Confira os resultados dos últimos sorteios

3713 (17/06/2026): 09 – 19 – 07 – 08 – 20 – 15 – 06 – 02 – 11 – 22 – 05 – 04 – 14 – 12 – 13

3712 (16/06/2026): 01 – 03 – 04 – 06 – 13 – 14 – 15 – 16 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23 – 25

3711 (15/06/2026): 01 – 10 – 20 – 12 – 17 – 06 – 15 – 13 – 22 – 16 – 05 – 24 – 25 – 08 – 09

3710 (14/06/2026): 01 – 02 – 03 – 04 – 05 – 06 – 09 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 25

3709 (12/06/2026): 11 – 09 – 24 – 14 – 01 – 19 – 10 – 25 – 23 – 07 – 06 – 18 – 20 – 04 – 15

3708 (11/06/2026): 01 – 02 – 04 – 05 – 06 – 08 – 09 – 12 – 16 – 17 – 18 – 19 – 21 – 23 – 24

3707 (10/06/2026): 01 – 02 – 03 – 07 – 08 – 09 – 10 – 13 – 14 – 18 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24

3706 (09/06/2026): 01 – 06 – 15 – 08 – 04 – 10 – 16 – 22 – 18 – 12 – 14 – 25 – 21 – 24 – 09

3705 (08/06/2026): 16 – 06 – 25 – 04 – 18 – 21 – 01 – 14 – 03 – 15 – 08 – 24 – 22 – 10 – 20

3704 (06/06/2026): 01 – 03 – 04 – 09 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 19 – 20 – 22 – 23 – 25

Números e ganhadores do último sorteio (17/6)

A Lotofácil acumulou nesta quarta-feira (17). Nenhuma aposta acertou as 15 dezenas sorteadas no concurso principal. No entanto, milhares de jogadores foram contemplados nas demais faixas de premiação: