O concurso 3020 da Mega-Sena foi realizado na noite de quinta-feira (18), às 21h, e colocou em disputa um prêmio de R$ 33,3 milhões para o apostador que acertasse as seis dezenas sorteadas.

A chance de faturar a bolada milionária despertou o interesse de apostadores de todas as regiões do país, que registraram seus jogos e acompanharam o sorteio na expectativa de acertar as seis dezenas e levar o prêmio principal para casa.

Os números sorteados foram:

27 – 45 – 29 – 06 – 17 – 09

Confiras os últimos Resultados da Mega-Sena

Mega-Sena 3019 (16/06/2026): 05 – 31 – 32 – 48 – 54 – 56

Mega-Sena 3018 (14/06/2026): 05 – 06 – 17 – 27 – 57 – 58

Mega-Sena 3017 (11/06/2026): 04 – 06 – 26 – 28 – 32 – 45

Mega-Sena 3016 (09/06/2026): 11 – 19 – 33 – 52 – 55 – 60

Mega-Sena 3015 (06/06/2026): 09 – 18 – 26 – 31 – 53 – 58

Mega-Sena 3014 (02/06/2026): 27 – 30 – 35 – 40 – 44 – 58

Mega-Sena 3013 (30/05/2026): 02 – 14 – 21– 22 – 34 – 44

Mega-Sena 3012 (28/05/2026): 49 – 17 – 05 – 41 – 07 – 42

Mega-Sena 3011 (26/05/2026): 02 – 05 – 27 – 36 – 40 – 60

Mega-Sena 3010 (23/05/2026): 03 – 30 – 33 – 35 – 45 – 47

Números e vencedores do último sorteio (16/6)

A Mega-Sena acumulou. Nenhuma aposta conseguiu acertar as seis dezenas sorteadas. Na faixa da quina, 24 apostas acertaram cinco números e cada uma receberá R$ 56.950,91. Já a quadra teve 1.987 ganhadores, que levarão um prêmio individual de R$ 1.133,87.

Para concorrer na Mega-Sena, o apostador precisa escolher seis números entre as 60 dezenas disponíveis no volante. As apostas podem ser registradas até as 19h do dia do sorteio, tanto nas casas lotéricas credenciadas quanto pelos canais digitais da Caixa Econômica Federal.

O resgate dos prêmios varia conforme o valor conquistado. Quantias de até R$ 2.428,79 podem ser retiradas diretamente nas lotéricas autorizadas. Já os valores acima desse limite devem ser sacados em agências da Caixa, mediante apresentação dos documentos exigidos para a identificação do ganhador.

Os sorteios da Mega-Sena são transmitidos ao vivo, permitindo que os apostadores acompanhem o resultado em tempo real. Além da exibição na programação da RedeTV!, os concursos também podem ser assistidos pelos canais oficiais da Caixa no YouTube e no Facebook.