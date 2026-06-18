Na noite desta quinta-feira (18), a Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2405 da Timemania, que oferecia um prêmio estimado em R$ 1,2 milhão.

O evento ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, e despertou o interesse de milhares de apostadores em todo o Brasil, todos na expectativa de faturar a quantia milionária.

Os números sorteados foram:

15 – 80 – 26 – 58 – 52 – 56 – 09

Time do coração: 39 – Floresta (CE)

Confira os últimos resultados da Timemania

Concurso 2404: 04 – 11 – 15 – 17 – 23 – 42 – 63/ Time do coração: Botafogo/PB

Concurso 2403: 13 – 16 – 36 – 43 – 51 – 65 – 66/ Time do coração: América-RN

Concurso 2402: 38 – 42 – 43 – 63 – 72 – 77 – 78/ Time do coração: Campinense-PB

Concurso 2401: 01 – 08 – 10 – 38 – 40 – 50 – 63/ Time do coração: Sampaio Corrêa-MA

Números e vencedores do último sorteio (16/6)

Na faixa principal da Timemania, nenhuma aposta acertou as sete dezenas sorteadas, e também não houve vencedores com seis acertos. Já na faixa de cinco números, 80 apostas foram premiadas, com cada ganhador recebendo R$ 1.125,74.

Além disso, 1.538 apostas acertaram quatro dezenas e garantiram um prêmio de R$ 10,50 cada. Outras 12.594 apostas fizeram três acertos e receberão R$ 3,50 por bilhete.

No concurso, o Time do Coração sorteado foi o Botafogo-PB. Ao todo, 2.922 apostas que escolheram o clube foram contempladas com um prêmio individual de R$ 8,50.