O Flamengo é um time que vem tendo protagonismo no mercado da bola no futebol brasileiro. Grandes nomes chegaram e ao que parece a diretoria rubro-negra quer mais, colocando o argentino Thiago Almada na mira.

Falando sobre o tema, o atleta acabou voltando atrás sobre negociação e a nação do clube carioca está de olho. Afinal, o Flamengo recebeu aval do Atlético de Madrid para avançar nas tratativas pela contratação de Thiago Almada.

O ex-meia do Botafogo segue entre os principais alvos do Rubro-Negro para reforçar o elenco na segunda metade da temporada. Com esse sinal verde, o atleta volta atrás sobre a decisão de retornar ao futebol brasileiro.

Segundo apuração do portal Bolavip Brasil, tanto os representantes do jogador quanto o clube espanhol veem com bons olhos uma transferência para o Flamengo. No entanto, Almada prefere aguardar possíveis propostas do futebol europeu antes de tomar uma decisão definitiva sobre o futuro.

Fim da Copa do Mundo é determinante para o desfecho da situação

Apesar do sinal positivo do Atlético de Madrid para a continuidade das negociações, o meia pretende esperar até o fim da Copa do Mundo de 2026. Caso não receba uma oferta considerada atraente do Velho Continente, o Flamengo surge como o principal candidato a contratar o argentino.

Aos 25 anos, Thiago Almada foi contratado pelo Atlético de Madrid nesta temporada. Embora ainda não tenha conseguido se firmar na equipe espanhola, ele segue prestigiado pelo técnico Lionel Scaloni e continua sendo presença constante nas convocações da seleção argentina.

Na estreia da Argentina na Copa do Mundo de 2026, o meia começou como titular e atuou por 55 minutos na vitória por 3 a 0 sobre a Argélia. Almada também fez parte do elenco campeão mundial no Catar, em 2022.

O Flamengo, porém, não está sozinho na disputa pelo jogador. Na última semana, o jornal espanhol Mundo Deportivo informou que o Napoli também demonstrou interesse no meia e prepara uma proposta para tentar levá-lo ao futebol italiano.

Enquanto define seu futuro, Thiago Almada mantém o foco na disputa do Mundial. Após a vitória na estreia, a Argentina volta a campo na próxima segunda-feira (22), às 14h (de Brasília), para enfrentar a Áustria pela segunda rodada da competição.