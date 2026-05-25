Nesta segunda-feira (25), a Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 3694 da Lotofácil. Com o acúmulo do prêmio do prêmio anterior, o ganhador levará para casa nada menos que R$ 2 milhões.

Veja abaixo as dezenas sorteadas do concurso 3694:

02 – 19 – 20 – 24 – 04 – 18 – 08 – 17 – 05 – 09 – 14 – 22 – 07 – 13 – 23

Realizado no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo, onde normalmente ocorrem os eventos, o sorteio teve início por volta das 21h. A extração das dezenas pôde ser acompanhada pelos apostadores de todo o território brasileiro ao vivo através do canal oficial da Caixa no YouTube.

Depois do evento, a organizadora deu início ao processo de conferência das apostas. Como de praxe, a Caixa ainda irá divulgar se houve ganhador na faixa principal, além da quantidade de apostas premiadas nas demais categorias.

Créditos: Divulgação/Caixa

O que é a Lotofácil?

Uma das modalidades das Loterias Caixa, a Lotofácil consiste na escolha de 15 a 20 números em um volante que contém 25 números no total (de 01 a 25). Ganha quem acertar de 11 a 15 números, sendo que quanto maior o número de acertos, maior o prêmio.

A aposta simples, composta por 15 números, custa R$ 3,50.

Últimos resultados da Lotofácil:

Concurso 3693 (23/05/2026): 01 – 04 – 06 – 07 – 09 – 10 – 11 – 13 – 14 – 16 – 17 – 18 – 20 – 21 – 25

Concurso 3692 (22/05/2026): 02 – 03 – 05 – 06 – 07 – 09 – 10 – 13 – 14 – 15 – 19 – 20 – 23 – 24 – 25

Concurso 3691 (21/05/2026): 02 – 03 – 05 – 08 – 09 – 10 – 13 – 14 – 15 – 18 – 19 – 21 – 23 – 24 – 25

Concurso 3690 (20/05/2026): 02 – 05 – 06 – 07 – 08 – 09 – 12 – 15 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 24 – 25

Concurso 3689 (19/05/2026): 03 – 05 – 07 – 08 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 18 – 19 – 20 – 23