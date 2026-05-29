O sorteio do concurso 3698 da Lotofácil ocorreu na noite de sexta-feira (29), às 21h. O prêmio estava estimado em R$ 5 milhões, atraindo a atenção de apostadores em todo o Brasil.

Os números sorteados foram:

08 – 20 – 21 – 16 – 07 – 18 – 12 – 01 – 05 – 10 – 13 – 03 – 09 – 06 – 23

Para o próximo concurso, que será o 3699, a estimativa de prêmio é de R$ 2 milhões, caso ninguém tenha acertado os 15 números neste sorteio.

Resultados anteriores

Os resultados dos dez sorteios mais recentes da Lotofácil foram:

3697 (28/05/2026): 01 – 05 – 06 – 07 – 09 – 10 – 13 – 15 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 24 – 25

3696 (27/05/2026): 02 – 03 – 05 – 06 – 07 – 09 – 11 – 13 – 15 – 16 – 17 – 19 – 21 – 23 – 24

3695 (26/05/2026): 01 – 02 – 03 – 04 – 06 – 08 – 09 – 13 – 15 – 17 – 18 – 21 – 22 – 23 – 24

3694 (25/05/2026): 02 – 04 – 05 – 07 – 08 – 09 – 13 – 14 – 17 – 18 – 19 – 20 – 22 – 23 – 24

3693 (23/05/2026): 01 – 04 – 06 – 07 – 09 – 10 – 11 – 13 – 14 – 16 – 17 – 18 – 20 – 21 – 25

3692 (22/05/2026): 02 – 03 – 05 – 06 – 07 – 09 – 10 – 13 – 14 – 15 – 19 – 20 – 23 – 24 – 25

3691 (21/05/2026): 02 – 03 – 05 – 08 – 09 – 10 – 13 – 14 – 15 – 18 – 19 – 21 – 23 – 24 – 25

3690 (20/05/2026): 02 – 05 – 06 – 07 – 08 – 09 – 12 – 15 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 24 – 25

3689 (19/05/2026): 03 – 05 – 07 – 08 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 18 – 19 – 20 – 23

3688 (18/05/2026): 01 – 02 – 03 – 04 – 05 – 06 – 07 – 11 – 12 – 16 – 17 – 19 – 21 – 24 – 25

Como resgatar o prêmio

Os ganhadores da Lotofácil podem resgatar seus prêmios em casas lotéricas credenciadas ou nas agências da Caixa. Para prêmios de até R$ 2.428,79, o resgate pode ser feito em qualquer casa lotérica.

Valores superiores devem ser resgatados apenas nas agências da Caixa, com a apresentação de documentos necessários, como o comprovante de identidade e o recibo da aposta premiada.