O sorteio do concurso 7038 da Quina ocorreu na noite de sexta-feira (29), às 21h. O prêmio estava estimado em R$ 12 milhões, atraindo a atenção de muitos apostadores, porém o número consolidado foi de R$ 11,6 milhões. Os números sorteados foram:

31 – 73 – 39 – 02 – 64

Resultados anteriores

A análise dos resultados anteriores é importante para os apostadores que buscam padrões e tendências nos números sorteados.

Quina 7037 (28/05/2026): 09 – 26 – 42 – 55 – 66.

Quina 7036 (27/05/2026): 15 – 42 – 63 – 66 – 77

Quina 7035 (26/05/2026): 14 – 15 – 48 – 58 – 73

Quina 7034 (25/05/2026): 12 – 21 – 74 – 77 – 79

Quina 7033 (23/05/2026): 01 – 29 – 32 – 33 – 56

Quina 7032 (22/05/2026): 05 – 28 – 48 – 49 – 71

Quina 7031 (21/05/2026): 03 – 12 – 40 – 56 – 70

Quina 7030 (20/05/2026): 16 – 19 – 24 – 50 – 55

Quina 7029 (19/05/2026): 13 – 14 – 17 – 20 – 59

Quina 7028 (18/05/2026): 01 – 16 – 41 – 42 – 74

Próximo sorteio

O próximo sorteio da Quina, de número 7040, está marcado para sábado, 30 de maio de 2026. Com o prêmio acumulado, há uma expectativa crescente entre os participantes que desejam tentar a sorte novamente. A regularidade dos sorteios, que ocorrem seis vezes por semana, mantém o interesse dos apostadores.

Ganhadores da Quina podem resgatar seus prêmios em casas lotéricas credenciadas ou nas agências da Caixa. Para prêmios de até R$ 2.428,79, o resgate pode ser feito em qualquer casa lotérica. Para valores superiores, é necessário ir até uma agência da Caixa, apresentando documentos como o recibo da aposta e um documento de identidade.