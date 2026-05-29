No concurso 2930 da Lotomania, realizado em 29 de maio, o prêmio estava estimado em R$ 1 milhão. Os números sorteados no concurso foram:

10 – 43 – 27 – 48 – 12 – 06 – 21 – 14 – 15 – 73 – 47 – 50 – 22 – 03 – 37 – 39 – 41 – 17 – 40 – 64

Prêmio: 1,06 milhão

A Lotomania oferece premiações para aqueles que acertam 18, 17, 16 ou 15 números, além de uma faixa especial para apostas que não acertam nenhum número. O próximo sorteio da Lotomania está previsto para segunda-feira, 01 de junho de 2026.

Resultados anteriores da Lotomania

Concurso 2929: 14, 15, 16, 19, 27, 43, 50, 51, 54, 57, 60, 68, 71, 72, 83, 85, 87, 89, 90, 93

Concurso 2928: 07, 12, 18, 22, 24, 35, 37, 42, 58, 59, 61, 63, 71, 74, 75, 77, 79, 91, 98, 99

Concurso 2927: 03, 04, 06, 11, 29, 31, 44, 45, 46, 51, 53, 57, 60, 67, 68, 69, 76, 78, 84, 91

Concurso 2926: 01, 02, 09, 11, 19, 27, 35, 43, 50, 61, 64, 65, 69, 72, 74, 75, 82, 89, 91, 93

Concurso 2925: 11, 12, 14, 24, 31, 33, 41, 45, 62, 63, 68, 69, 71, 72, 75, 77, 89, 92, 98, 00

Concurso 2924: 04, 05, 12, 13, 22, 25, 26, 31, 48, 53, 55, 67, 69, 78, 82, 84, 85, 88, 99, 00

Concurso 2923: 02, 05, 06, 10, 11, 14, 18, 31, 33, 47, 48, 61, 63, 68, 77, 79, 82, 88, 93, 95

Concurso 2922: 02, 04, 10, 18, 28, 32, 34, 36, 46, 47, 61, 65, 66, 69, 76, 86, 88, 91, 93, 99

Concurso 2921: 01, 06, 18, 26, 33, 41, 47, 49, 55, 61, 64, 69, 71, 72, 74, 75, 78, 91, 92, 93

Concurso 2920: 01, 09, 14, 43, 44, 49, 51, 54, 55, 57, 79, 82, 87, 90, 91, 92, 93, 97, 98, 99

Na Lotomania, são sorteados 20 números a cada concurso. Os apostadores podem ganhar prêmios ao acertar diferentes quantidades de números, o que torna o jogo acessível a um público amplo. As apostas são permitidas apenas para maiores de 18 anos, e é importante que sejam feitas de forma consciente, considerando as possibilidades e os riscos envolvidos.