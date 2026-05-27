Nesta quarta-feira (27) ocorreu o sorteio do concurso 7036 da Quina, que tinha um prêmio estimado em R$ 9 milhões.

Os números sorteados foram: 42 – 63 – 66 – 77 – 15. Este sorteio atraiu a atenção de muitos apostadores, que esperavam pela chance de se tornarem milionários.

Últimos Resultados da Quina

Para aqueles que desejam acompanhar os resultados recentes, os dez últimos sorteios da Quina foram:

Quina 7035 (26/05/2026): 14, 15, 48, 58, 73

Quina 7034 (25/05/2026): 12, 21, 74, 77, 79

Quina 7033 (23/05/2026): 01, 29, 32, 33, 56

Quina 7032 (22/05/2026): 05, 28, 48, 49, 71

Quina 7031 (21/05/2026): 03, 12, 40, 56, 70

Quina 7030 (20/05/2026): 16, 19, 24, 50, 55

Quina 7029 (19/05/2026): 13, 14, 17, 20, 59

Quina 7028 (18/05/2026): 01, 16, 41, 42, 74

Quina 7027 (16/05/2026): 24, 27, 34, 44, 47

Quina 7026 (15/05/2026): 19, 51, 55, 57, 70

Para prêmios de até R$ 2.428,79, o resgate pode ser feito em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Para valores superiores a R$ 2.428,80, o pagamento é realizado apenas nas agências da Caixa, onde é necessário apresentar um documento de identidade e o recibo da aposta.