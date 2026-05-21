O sorteio da Quina desta quinta-feira (21) já foi realizado e os números do concurso 7031 já podem ser conferidos pelos apostadores. Enquanto isso, os detalhes sobre os ganhadores e os valores pagos em cada faixa de premiação seguem aguardados.

Veja abaixo os números do sorteio da Quina realizado nesta quinta-feira (21):

40 – 12 – 56 – 70 – 03

As informações sobre apostas premiadas ainda não foram divulgadas. No entanto, os dados completos sobre os vencedores devem ser atualizados nas próximas horas.

Até o momento, também não há confirmação se o prêmio principal acumulou ou se houve vencedor na faixa máxima. Justamente por isso, a expectativa segue alta entre os apostadores de todo o país.

Créditos: Divulgação/Agência Brasil

Como jogar na Quina

Na Quina, o apostador precisa marcar entre 5 e 15 números dentre os 80 disponíveis no volante. Além disso, também existe a opção da Surpresinha, modalidade em que os números são escolhidos automaticamente pela Caixa Econômica Federal.

São premiadas as apostas que acertarem 2, 3, 4 ou 5 números. Justamente por isso, a Quina é considerada uma das modalidades mais tradicionais entre os jogadores de todo o país.