Em sua coluna no Extra, Romário criticou duramente a continuidade de Carlo Ancelotti como técnico da Seleção Brasileira. Para o Baixinho, o desempenho do time verde e amarelo na Copa do Mundo de 2026 foi o suficiente para ver que a parceria já deveria ter sido encerrada.

“Como todo mundo sabe, não tem papo atravessado comigo, e vou dar a real do que eu penso logo na lata: pra mim, já deu pro Mister na seleção”, disparou o ex-atacante logo no início do texto.

De acordo com o craque, o futebol apresentado pela equipe canarinho nos EUA foi decepcionante – o segundo pior desempenho em Mundiais, igualando 1966. Com toda a grife que tem e o salário astronômico que recebe, o italiano deveria ter feito aquele grupo, que tinha qualidade, jogar mais bola, em sua avaliação.

Romário fez ressalvas em relação ao lado pessoal do técnico, que “parece ser um cara educado”, mas continuou sendo incisivo nos questionamentos. Em sua visão, Carletto errou muito durante a Copa e não só na partida de eliminação contra a Noruega.

“Mas, se é o técnico que temos, muita coisa vai ter que mudar. Além de apostar realmente na renovação e nos jovens, o mais importante é respeitar a nossa história e o nosso jeito de jogar. Material para trabalhar não vai faltar. Aqui é Brasil, porr@!”, finalizou.

Créditos: Instagram/Carlo Ancelotti

Carlo Ancelotti segue até 2030

Para a tristeza do Baixinho e de muitos torcedores que gostariam de ver o técnico fora do comando da Seleção, ele seguirá no cargo pelos próximos quatro anos. Antes mesmo da Copa de 2026, a CBF acertou a renovação do profissional até o Mundial de 2030.

Ancelotti tem pela frente um ciclo inteiro para trabalhar e preparar o time para a próxima edição do principal torneio de futebol do planeta. Segundo ele, haverá uma renovação do grupo que disputou a competição este ano, abrindo caminho para os jovens talentos do pais.