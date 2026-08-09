O WhatsApp encerrará o suporte para aparelhos com sistemas operacionais defasados a partir de 8 de setembro de 2026. A medida afeta usuários que utilizam celulares com o sistema Android, especificamente nas versões 5.0 e 5.1.

Quem possui dispositivos operando apenas com essas edições do software precisará atualizar o sistema ou migrar a conta para um modelo mais recente. O serviço de mensagens será restrito, a partir da data informada, apenas aos celulares que rodam a Versão 6.0 ou superior.

Mudanças programadas para os usuários de iphone: setembro

Além da alteração no sistema do Google, a Meta confirmou que usuários da Apple também enfrentarão restrições em breve. O suporte técnico será descontinuado para qualquer Versão do sistema inferior ao iOS 15.5 a partir de 30 de novembro de 2026.

Essa rotina de revisões ocorre anualmente para identificar sistemas com menor base de usuários ativos. A empresa justifica as limitações pela necessidade de implementar constantes correções de falhas de segurança e novas funcionalidades tecnológicas em seu ambiente digital.

Como verificar a Versão do sistema

É possível conferir a compatibilidade atual do aparelho diretamente nas Configurações internas do dispositivo móvel. O caminho geralmente envolve acessar o menu principal, clicar na opção sobre o telefone e localizar a informação exata da Versão do software.

Manter os dados pessoais protegidos depende de um ambiente virtual atualizado contra possíveis vulnerabilidades. Caso o aparelho não ofereça suporte para novas instalações, a recomendação é buscar a migração para um dispositivo moderno antes da data limite de 8 de setembro de 2026.